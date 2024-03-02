Во Владимире перед судом предстанет мужчина, совершивший серию краж В пресс-службе прокуратуры по...

Во Владимире перед судом предстанет мужчина, совершивший серию кражВ пресс-службе прокуратуры по Владимирской области сообщили об утверждении обвинительного заключения в отношении мужчины, который совершил несколько хищений и грабежей.37-летний житель областной столицы неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хищение. Однако, его это не «смущало», и в период с марта по июль 2023 года он совершил еще 14 правонарушений.Фигурант заходил в магазины и выбирал интересующие его товары, как правило, - алкоголь и продукты питания. Спрятав их под одежду или в рюкзак, он беспрепятственно покидал торговую точку. Похищенное продавал на улицах города случайным прохожим.Хулиган был особо ловким, задержать его получилось не сразу, но справедливость все же "восторжествовала".4 июля мужчина попался на «грязном» деле в магазине «Fix Price», где его неправомерные действия заметил контролер. Не желая возвращать похищенное, злоумышленник ударил работника магазина и убежал. Как итог, - он был задержан сотрудниками полиции. А за совершенные преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд г. Владимира.Фото: freepik.com