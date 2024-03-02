Из-за возникающих пробок на Площади Победы была скорректирована работа светофоров.

Во Владимире приняли меры по улучшению работы светофоров на Площади Победы. Постоянные пробки на перекрестке проспекта Ленина, улицы Чайковского и Большого проезда доставляли жителям города дискомфорт. В результате, чтобы решить эту проблему, была убрана фаза работы светофоров в выходные дни.О результатах корректировки было сообщено в Областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства. Представители ведомства заявили, что транспортный поток значительно улучшился. В качестве примера были приведены выходные дни с 23 по 25 февраля, когда по дорогам не было пробок.Кроме того, в Министерстве транспорта планируют изменить схему работы светофора на пересечении проспекта Ленина и улицы Диктора Левитана. Ожидается, что эти изменения также помогут улучшить транспортное движение и снизить количество пробок в этом районе.