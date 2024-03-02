Во Владимирской области снизилось число выявленных фальшивых купюр В пресс-службе Отделения Банка...

Во Владимирской области снизилось число выявленных фальшивых купюрВ пресс-службе Отделения Банка России по Владимирской области подвели итоги о количестве поддельных деньгах за 2023 год. В банковской системе региона за прошлый год обнаружили 131 поддельную банкноту и 2 монеты. Это на 74% меньше, чем в 2022 году. Из них 25 тысячерублевых, 13 двухтысячных купюр, 3 фальшивки по пятьсот рублей и только одна - номиналом сто рублей.Меньше стало и поддельной мелочи: выявлены 2 десятирублевые монеты за 2023 год, за предыдущий – 23.Кроме того, в 2023 году выведено из оборота две фальшивые купюры номиналом 100 долларов США.Чаще всего фальшивомонетчики подделывают такие банкноты, как 5000 рублей. За 2023 год их выявлено 89 штук, что на 20% меньше, чем в предыдущем.К фальшивомонетчикам присоединились и мошенники. Они стали спекулировать на обновлении банкнот номиналом 5000 и 100 рублей. Схема проста: под видом работника социальной службы аферисты ходят по квартирам и предлагаю обменять старые купюры на новые, подсовывая доверчивым людям подделку.«Банк России напоминает, что обновленные банкноты — 100 и 5000 рублей — поступают в оборот постепенно. Банкноты образца 1997 года, которыми мы все сейчас активно пользуются, не нужно менять на модернизированные. И те, и другие банкноты остаются в обращении и выходят из оборота по мере износа. Если вас принуждают к обмену — это мошенники», — отметила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.Фото: freepik.com