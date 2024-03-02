Во Владимирской области снизилось число выявленных фальшивых купюр
В пресс-службе Отделения Банка...
Во Владимирской области снизилось число выявленных фальшивых купюр
В пресс-службе Отделения Банка России по Владимирской области подвели итоги о количестве поддельных деньгах за 2023 год. В банковской системе региона за прошлый год обнаружили 131 поддельную банкноту и 2 монеты. Это на 74% меньше, чем в 2022 году. Из них 25 тысячерублевых, 13 двухтысячных купюр, 3 фальшивки по пятьсот рублей и только одна - номиналом сто рублей.
Меньше стало и поддельной мелочи: выявлены 2 десятирублевые монеты за 2023 год, за предыдущий – 23.
Кроме того, в 2023 году выведено из оборота две фальшивые купюры номиналом 100 долларов США.
Чаще всего фальшивомонетчики подделывают такие банкноты, как 5000 рублей. За 2023 год их выявлено 89 штук, что на 20% меньше, чем в предыдущем.
К фальшивомонетчикам присоединились и мошенники. Они стали спекулировать на обновлении банкнот номиналом 5000 и 100 рублей. Схема проста: под видом работника социальной службы аферисты ходят по квартирам и предлагаю обменять старые купюры на новые, подсовывая доверчивым людям подделку.
«Банк России напоминает, что обновленные банкноты — 100 и 5000 рублей — поступают в оборот постепенно. Банкноты образца 1997 года, которыми мы все сейчас активно пользуются, не нужно менять на модернизированные. И те, и другие банкноты остаются в обращении и выходят из оборота по мере износа. Если вас принуждают к обмену — это мошенники», — отметила эксперт Отделения Владимир Банка России Наталья Верба.
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