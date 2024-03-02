Во Владимирской области запустят программу «Земский работник культуры» Культуру народа, как...

Во Владимирской области запустят программу «Земский работник культуры»"Культуру народа, как единое целое, можно уподобить горному леднику, движущемуся медленно, но необычайно мощно". - Дмитрий Сергеевич Лихачёв, российский и советский литературовед.Развитие и сохранение культуры является важной задачей для государства. Взращивание нравственности и расширение кругозора молодого поколения необходимо для светлого будущего страны.Президент России Владимир Путин в обращении с посланием к Федеральному совету озвучил запуск нового проекта «Земский работник культуры».Со следующего года специалисты, которые переедут на работу в сельские населенные пункты или малые города, получат единовременную выплату - 1 миллион рублей. На Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии размер поддержки составит 2 миллиона рублей.Проект будет запущен в 2025 году, его реализация позволит продвинуться в решении кадрового вопроса, а также привлечет молодых специалистов в сферу культуры и досуга.Во Владимирской области уже действуют аналогичные программы: «Земский доктор» и «Земский учитель». В этом году в региональном бюджете предусмотрены средства на предоставление субсидий 4 педагогам, которые готовы к переезду для работы в сельской местности. А также 64 медика получат финансовую помощь в размере 1-1,5 миллионов рублей после трудоустройства в медучреждениях сельских поселений и городов с численностью до 50 тысяч человек.Актуальна задача просвещения и более молодых людей. Владимир Путин предложил расширить программу «Пушкинская карта». В планах дать возможность учащимся чаще бесплатно посещать кино, театры, музеи и выставки.Помимо этого, Президент поручил сформировать долгосрочный проект по сохранению объектов культурного наследия России.Фото: Дом культуры «Заклязьменский»