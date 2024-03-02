«Живи ярко - делай добро»: во Владимирской области завершился благотворительный марафон Даже,...

«Живи ярко - делай добро»: во Владимирской области завершился благотворительный марафон"Даже, когда нет рядом рук, поднимающих тебя, упавшего, - не плачь. Не будет рук, – будет веревочка, за которую можно удержаться. Встань и иди дальше. Ты сможешь. И не думай о завтра. Завтра и так будет, думаем мы о нем или нет." - Елизавета Петровна Глинка, российский общественный деятель.Во Владимирской области завершился шестой благотворительный марафон «Живи ярко – делай добро», посвященный памяти известного мецената Елизаветы Петровны Глинки.Президент России Владимир Путин объявил 2024 - Годом семьи. Следуя по заданному курсу, помощь оказывалась преимущественно родным участников СВО, а также многодетным семьями с детьми-инвалидами, - сообщает региональное Министерство социальной защиты населения.Акция коснулась 85 организаций и 765 волонтеров. Помощь была оказана 391 семье.«Делать добро» собрались представители всех возрастов. Передача продуктов, уборка снега, проведение творческих мастер-классов – малая часть из всей оказанной поддержки.Юные вязниковцы из школы № 9 организовали сбор книг для библиотеки Пансионата имени Е. П. Глинки. Более 60 томов собрали школьники, их родители и педагоги для того, чтобы жители учреждения могли интересно проводить свой досуг.Город Камешково также отличился своей заботой. Местные волонтеры подарили книги детям из семей участников спецоперации и родителям, воспитывающим детей-инвалидов. Люди, находившиеся в трудной жизненной ситуации, остаются благодарны, ведь достойная литература поможет ребятам сформировать правильное мировоззрение, покажет примеры истинных ценностей.А серебряные волонтеры киржачского геронтологического центра «Ветеран» поздравили семьи с юбилеем совместной жизни. Домашний концерт, искренние пожелания и «теплое» общение за чашкой чая подарили супругам много позитивных впечатлений.«Жить ярко» необходимо, несмотря ни на что. Об этом волонтеры напомнили участникам акции. Сохранять «внутренний стержень», быть милосердным, и всегда верить в лучшее, - важные правила для того, чтобы не потерять себя в сложных жизненных ситуациях.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области