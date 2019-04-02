Злоумышленница, воспользовалась отсутствием внимания со стороны потерпевшего и совершила кражу денежных средств...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Нагатинский затон задержали 49-летнюю женщину, подозреваемую в краже денежных средств.В дежурную часть обратилась сотрудница социальной службы. Она рассказала, что к ней обратился ее подопечный – инвалид II группы и сообщил о том, что после ухода сиделки обнаружил пропажу денежных средств.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую на Якорной улице.Как установили стражи порядка, злоумышленница, воспользовалась отсутствием внимания со стороны потерпевшего и совершила кражу денежных средств. Похищенным она распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатинский затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.