Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не собирается продлевать контракт с клубом по окончании нынешнего сезона. 28-летнего футболиста категорически не устроило новое соглашение, предложенное ему руководством красно-синих.

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не собирается продлевать контракт с клубом по окончании нынешнего сезона. 28-летнего футболиста категорически не устроило новое соглашение, предложенное ему руководством красно-синих.Как сообщает "Советский спорт", по новому контракту зарплата Дзагоева существенно сократится. Если он согласится на предложение армейцев, то будет получать на уровне игрока дубля.Напомним, что Дзагоев начал выступать за ЦСКА в 2008 году, проведя за команду 342 матча. За это время он забил 74 мяча, отдав 88 голевых передач.