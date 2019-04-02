Супруг телеведущей – диджей Алексей Косинус перебрался в
родной город. Алена Водонаева осталась одна.
Супруг телеведущей – диджей Алексей Косинус перебрался в
родной город. Алена Водонаева осталась одна.
Поговаривают, что звезды уже месяц не живут вместе. Косинус собрал
чемоданы и переехал в Санкт Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказывается
как-либо комментировать ситуацию.
К слову, анонимный источник из близкого окружения пары
утверждает, что супруги не конфликтовали – расстались полюбовно. Официально
Алена и Алексей все еще остаются мужем и женой. Об этом сообщает .
Напомним, телеведущая и диджей обручились в июне 2017 года.
Косинус сделал предложение возлюбленной всего через несколько месяцев отношений.
До начала романа знаменитости были знакомы много лет.
В сентябре того же года пара сыграла сразу две свадьбы: на родине
Алексея – в Санкт Петербурге, и в Лас-Вегасе. После бракосочетания молодожены
переехали жить в Москву. Около полутора лет знаменитости всячески
демонстрировали идиллию. В микроблогах парочка рассказывала о совместных
планах, делилась впечатлениями от путешествий и рассказывала о том, как крепка любовь.
Поклонники заподозрили проблемы в семье
несколько месяцев назад. Телеведущая перестала публиковать совместные снимки с
мужем, которые раньше постоянно появлялись в Instagram теледивы. Более того,
супруги отписались друг от друга в соцсетях. Фанаты вдобавок заметили, что
появилась без обручального кольца, – и заговорили о разводе звездной
пары.