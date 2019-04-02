Супруг телеведущей – диджей Алексей Косинус перебрался в родной город. Алена Водонаева осталась одна.

Супруг телеведущей – диджей Алексей Косинус перебрался вродной город. Алена Водонаева осталась одна.Поговаривают, что звезды уже месяц не живут вместе. Косинус собралчемоданы и переехал в Санкт Петербург. Меж тем Алена Водонаева отказываетсякак-либо комментировать ситуацию.К слову, анонимный источник из близкого окружения парыутверждает, что супруги не конфликтовали – расстались полюбовно. ОфициальноАлена и Алексей все еще остаются мужем и женой. Об этом сообщает .Напомним, телеведущая и диджей обручились в июне 2017 года.Косинус сделал предложение возлюбленной всего через несколько месяцев отношений.До начала романа знаменитости были знакомы много лет.В сентябре того же года пара сыграла сразу две свадьбы: на родинеАлексея – в Санкт Петербурге, и в Лас-Вегасе. После бракосочетания молодоженыпереехали жить в Москву. Около полутора лет знаменитости всяческидемонстрировали идиллию. В микроблогах парочка рассказывала о совместныхпланах, делилась впечатлениями от путешествий и рассказывала о том, как крепка любовь.Поклонники заподозрили проблемы в семьенесколько месяцев назад. Телеведущая перестала публиковать совместные снимки смужем, которые раньше постоянно появлялись в Instagram теледивы. Более того,супруги отписались друг от друга в соцсетях. Фанаты вдобавок заметили, чтопоявилась без обручального кольца, – и заговорили о разводе звезднойпары.