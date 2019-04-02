Минск перестает быть перевалочной базой для поставок санкционной западноевропейской плодовощной продукции в России. Об этом сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Она отметила, что Белоруссия прекратила сертификацию этой продукции для дальнейшего реэкспорта в Россию.

Минск перестает быть перевалочной базой для поставок санкционной западноевропейской плодовощной продукции в России. Об этом сообщила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано. Она отметила, что Белоруссия прекратила сертификацию этой продукции для дальнейшего реэкспорта в Россию.Эта договоренность – итог телефонных переговоров Россельхознадзора с заместителем директора белорусской Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Александром Павловичем, сообщает РИА Новости.Прекращение сертификации прибывающей из третьих стран для растаможки плодовоовощной продукции на территории Белоруссии коснется исключительно той продукции, которая вошла в список российских ответных экономических мер в ответ на западные санкции. Такой запрет продлится до проведения инспекцией необходимых мероприятий по подтверждению страны происхождения продукции третьих стран.В Россию до сих пор, по данным Россельхознадзора, продолжаются поставки белорусских яблок, выращенных в 2018 году, тогда как в 2018 году поставки урожая предыдущего года были прекращены еще в середине февраля.Та же самая ситуация с поставкой белорусской пекинской капусты, которая, по мнению экспертов, не хранится так долго.Россельхознадзор не исключал введение запрета на реэкспорт поступающей в Россию из Белоруссии плодоовощной продукции. Причиной этого могли стать поставки через Белоруссию санкционных продуктов и, как следствие, недоверие к системе фитосанитарной сертификации, осуществляемой белорусской службой по карантину и защите растений.