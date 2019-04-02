Божена Рынска поменяла фамилию на Малашенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook. Она попросила журналистов больше не называть ее Рынской, так как, выйдя замуж за Игоря Малашенко, она сменила фамилию.

Божена Рынска взяла фамилию Малашенко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.Она попросила журналистов больше не называть ее Рынской, так как, выйдя замуж за Игоря Малашенко 28 сентября 2018 года, она сменила фамилию. Божена хочет, чтобы фамилия ее "любимого, обожаемого мужа" к ней приклеилась, а старая фамилия ей больше не нужна.Один из основателей телеканала НТВ Игорь Малашенко покончил с собой 25 февраля на своей вилле в Сотогранде. Ему было 64 года.На прошлой неделе Рынска дала интервью Ксении Собчак. В нем она рассказала, что Игорь был очень хрупким человеком и находился в глубокой депрессии. По словам журналистки, его изводила бывшая жена, с которой шел раздел имущества. При этом Божена призналась, что сама говорила Малашенко "Сначала завещай, а потом вешайся".По ее словам, Малашенко не хотел ехать на суд в США."Когда я сказала, что я его жизнь превращу в такой ад, что ему повешение покажется раем, тогда он сказал: "Я даю честное слово, что я не буду вешаться, я поеду на суд", — вспоминает вдова.Однако Малашенко завещал все имущество не ей, а бывшей жене Елене и трем детям. Ей достались только две квартиры. Теперь ее цель — родить ребенка от умершего мужа. Она рассказала Собчак, что сама не может иметь детей по состоянию здоровья, поэтому планирует взять суррогатную маму. "Каждая посадочка – соточка (100 тысяч рублей – прим.ред.)", — посетовала она в интервью. Для этого Божена вынуждена распродавать свои вещи и публиковать рекламу на своих страницах, так как работу, по ее словам, найти очень сложно.Между тем сайт телеканала RT опубликовал рейтинг медиаперсон, которые чаще всего в последнее время подвергались нападкам или даже травле в соцсетях. Возглавила рейтинг Божена Рынска.