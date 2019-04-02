Бразильский хавбек московского Спартака Педро Роша в самые ближайшие дни может расторгнуть соглашение с экс-чемпионами России. Сам полузащитник сообщил журналистам, что недоволен своим положением в стане красно-белых и хотел бы уйти до 4 апреля, когда закрывается трансферное окно в Бразилии.

Бразильский хавбек московского "Спартака" Педро Роша в самые ближайшие дни может расторгнуть соглашение с экс-чемпионами России. Сам полузащитник сообщил журналистам, что недоволен своим положением в стане "красно-белых" и хотел бы уйти до 4 апреля, когда закрывается трансферное "окно" в Бразилии."Моими делами занимается агент. Я не получаю шансов. Агент работает над тем, чтобы найти решение до 4 апреля, — цитирует Рошу портал Yahoo Esportes. – Хотим сделать как лучше для меня и для клуба. Надеюсь, все произойдет быстро. На данный момент я ближе к уходу".При этом, по словам бразильца, новый тренер "красно-белых" Олег Кононов сказал, что ему нравится игра хавбека, что он планирует дать ему шанс, что нужно продолжать работать: "Однако за последние недели ничего не произошло. Для футболиста плохо не играть и не получать игрового времени. Я не счастлив. Я говорил об этом Кононову".Роша отметил, что наставник понял его и сказал, что я могу поговорить с руководством и решить эту проблему. Говоря о возможных новых клубах, бразилец прежде всего сказал о "Гремио", откуда он перебрался в "Спартак" и который он "уважает": "И я рад, что нравлюсь фанатам этой команды. Но надо помнить, что я профессиональный футболист, и у меня нет больших клубных предпочтений".