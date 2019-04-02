Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором Росгеологии, в понедельник он был представлен работникам ведомства, передает Интерфакс.

Бывший глава ВЭБа Сергей Горьков назначен генеральным директором "Росгеологии", в понедельник он был представлен работникам ведомства, передает "Интерфакс"."Росгеологии", по словам Горькова, предстоит помимо стратегических задач оперативно решить проблемы с неисполненными обязательствами, которые ведомство ранее взяло на себя, и не допустить повторения таких срывов.Бывший гендиректор "Росгеологии" Роман Панов ушел в отставку 21 марта. По его словам, причиной увольнения стала плановая ротация кадров, при этом в сентябре 2018-го Панов был переназначен главой ведомства, в котором он работал с 2013 года, еще на 5 лет.