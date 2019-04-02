Число пострадавших при пожаре, вспыхнувшем в десятиэтажном жилом доме на Ленинградском проспекте, увеличилось до двух. К настоящему времени спасателям удалось ликвидировать открытое горение.

Число пострадавших при пожаре, вспыхнувшем в десятиэтажном жилом доме на Ленинградском проспекте, увеличилось до двух. К настоящему времени спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Такие данные СМИ сообщил источник в экстренных службах города.По уточненным данным, в результате ЧП пострадали два человека. Ранее сообщалось об одном пострадавшем, напоминает ТАСС.Пострадавших передали врачам скорой помощи для осмотра. Еще десять человек были эвакуированы из горящего дома.Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.