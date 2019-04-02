Согласно данным ЦИК Украины, после обработки 97,48 процента протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов президента страны шоумен и глава партии Слуга народа Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Согласно данным ЦИК Украины, после обработки 97,48 процента протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов президента страны шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.Другие кандидаты утратили такую возможность при любых результатах подсчета голосов в еще не обработанных протоколах, передает ТАСС.Как уточняется, в настоящий момент Владимир Зеленский получает 30,24 процента, Петр Порошенко – 15,93. За ними следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – у нее 13,39 процента.Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта. Как ожидается, второй тур пройдет 21 апреля.Согласно заявлению министра юстиции Украины Павла Петренко, результаты первого тура выборов президента на Украине обжалованию не подлежат. Такая процедура допустима лишь на отдельных избирательных участках.