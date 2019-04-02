Споры вокруг украинской темы не стихают. И по причине президентских выборов с непредсказуемым результатом, и в силу пятилетия событий, которые получили название Русской весны.

Споры вокруг украинской темы не стихают. И по причинепрезидентских выборов с непредсказуемым результатом, и в силу пятилетиясобытий, которые получили название "Русской весны".Донбасс, наряду с Крымом – главная украино-российскаяпроблема, и нынешний глава ДНР Денис Пушилин был одним из лидеров восставших жителей этого региона. Вокруг всей донецкой истории и ее перспектив – куча вопросови претензий. У Дениса Пушилина взял интервью один их участников событий на Донбассе Андрей Родкин.-Денис Владимирович, давай начнем в лоб: в чем главнаяпроблема Донбасса сегодня?– В усталости и недовольстве. Любой может приехать иубедиться, что всякие ужасы враждебной пропаганды про ДНР – полный бред. Втеатры Донецка билетов не достать, у нас прекрасные постановки, при этомавтобусы организованно развозят публику после представления до наступлениякомендантского часа. К нашим медикам из соседних российских областей ездятпациенты. Это только пара примеров.Уверенность в верности выбранного пути тоже никуда неделась. Недовольны мы собой: Донбасс привык жить богато и кормить других. Мы нио чем не жалеем, мы выстоим, но сейчас в этом плане тяжело – наши люди могут идолжны жить лучше. Экономика – самое главное направление деятельности для нассегодня. У нас невысокие пенсии и зарплаты. Должны быть больше. И будут.Снижение цены на бензин – только один из первых шагов, я понимаю, что егонедостаточно, потому что люди должны не просто меньше тратить, а большезарабатывать.-Почему тогда до сих пор не работают полностью шахты ипредприятия Донбасса? Ахметов вредит? Свои олигархи подросли? Но ведь вы ввеливнешнее управление предприятиями, почему же все так?– Очень хорошо, что упомянул про внешнее управление. Вглазах общественности, особенно российской патриотической, много было мифоввокруг национализации и внешнего управления.Восстание на Донбассе поднялось не только против киевскогопереворота и евроинтеграции, за русский язык и русский мир, но и во многом – засоциальную справедливость и против олигархов. Я как раз представлял в этомсмысле, наверное, крайнее крыло восставших. Дело в том, что украинская версиякапитализма абсолютно дикая и звериная, Россия в этом смысле устроена гораздоразумнее.В реальности все оказалось сложнее. Национализироватьпредприятие можно быстро: зашли, заняли кабинеты, охрану поставили – и работайдля народа. А кто продукцию купит, чтобы зарплату рабочим народного предприятияплатить? Не говоря уже о ряде технических деталей.Вспомним, какие страшные подозрения вызывала у сочувствующихнам ситуация 14-го года: ДНР отправляет на Украину продукцию, уголь – мол, самикормят и поддерживают хунту, с которой воюют. Следует учитывать условиягражданской войны, когда всё по живому, и не только семьи и души, но ипроизводственные цепочки.Их впоследствии окончательно разорвала транспортная блокадасо стороны Украины. После этого мы вынуждены были вводить внешнее управление. Унас, конечно, не отменена частная собственность, но из-за блокады рядпредприятий пришлось бы законсервировать, прежние собственники в этих условияхработать не могли. А люди должны работать, предприятия должны работать, многиеиз них градообразующие с многотысячными коллективами. Поэтому нам пришлосьбрать все в свои руки.Главной экономической проблемой республики является не формасобственности, а сбыт продукции с непризнанной территории. Сейчас появилисьвозможности изменить ситуацию, но это процесс не быстрый.-А про Ахметова все же? Такое впечатление, что его тень оченьсильно витала над донецкими процессами.– Да, витала, но времена те прошли. Ахметов в 2014 годуактивно включился в игру. Только если мы поставили на кон всё, включаясобственные жизни, то он искал выгодные варианты, такова психология бизнеса. Неисключаю, что олигарх рассматривал вариант создания на базе ДНР"карманного" анклава, чтобы диктовать свои интересы Киеву. Тольконародная масса двинулась настолько мощно, что никакие "схемы" слюдьми не прошли. Встречи с Ахметовым у нас в апреле 14-го были, но ни к чемуконкретному не привели. Вернее, в ходе многодневных переговоров мы выиграливремя, процесс сопротивления набрал обороты и стал необратим, Ахметов предпочелуехать.-Раз уж речь зашла о первых днях событий пятилетней давности,можешь сегодня как политик, без эмоций, обрисовать логическую цепочку – почемувсе случилось?– Без эмоций не получится. Примером однозначно сталоприсоединение Крыма Россией и оно вызвало такой подъем! Но, уверен, что и безКрыма Донбасс бы не успокоился. У нас регион с характером. Одно дело, майданы ипротивостояния, которые тянулись еще с 2004 года. И совсем другое – нарушениевсех договоренностей в феврале в Киеве, и самый настоящий государственныйпереворот, при котором существенную роль сыграли нацисты.Донбасс в любом случае не стерпел бы подобного. Мы решили,что тоже имеем полное право на активное сопротивление. Я не хочу пользоватьсясослагательным наклонением, мы живем в тех условиях, которые есть, но если быЯнукович повел себя иначе, и киевский переворот не был признан другимистранами, в том числе Россией, то террористами называли бы тех, кто сейчасправит Украиной.-Да, теперь бы про украинцев. Прокомментируй ситуацию, когдаодни радуются возвращению людей на Донбасс, а другие обвиняют власти ДНР, чтопосадили везде вернувшихся "укропов".– Нужно четко различать борьбу со шпионами и работу скадрами. Первым должно заниматься МГБ республики, и оно занимается. Теперь прокадры. В начале событий мы получили фактически во всех сферах получилируководителей из бывших сотрудников даже не среднего звена, а ближе к низшемуили вообще без опыта работы в госструкткрах. Люди с состоявшейся карьерой иденежным запасом предпочитают обычно в волнениях не участвовать, так быловсегда и везде. И я не готов обвинять людей, которые вывезли детей и уехали сними сами, когда на города и поселки посыпались бомбы и мины. Тут каждый решаетсам. Уезжали или в Россию, или на Украину, и часто это определялось невзглядами, а тем, где у родных жилищные условия лучше.Теперь многие возвращаются. Считаю это хорошим признаком,значит, люди начинают верить в перспективу мира. Нам очень нужны специалисты ипрофессионалы, без них никуда. И без профессионалов довоенного времени – в томчисле. Это совсем не новая позиция, то же самое было при строительстве молодойСоветской республики после 1917 года, когда стало понятно, каких дел можетнатворить честный и идейный революционный матрос вот главе какого-нибудьведомства.-А если еще этот матрос и не совсем честный? Проще говоря,вопрос о Ташкенте и недавних порядках в республике.– Очень больной вопрос. И старый, как мир. Любая войнапредполагает жесткую власть. Власть – это огромное испытание для людей, которыеее получили, особенно если практически всю и сразу. Плюс медные трубы. Этоочень сильное искушение, тем более для людей, которые реально рисковали жизнью,делали дело, а потому считают себя вправе на большее.В итоге имеем период, который можно в какой-то степенисравнить с периодом военного коммунизма. Но, к сожалению, с добавлениемкорыстных интересов и личного обогащения. Мне не доставляет удовольствияперебирать подробности, и я не стану этого делать. Скажу одно: этот период вреспублике миновал. И подобное не повторится.-Извини, но в лоб спрошу про покойного Захарченко: ончто, не знал?– Андрей, ты сам видел, как в мае-июне 14-го мы все былирядом. Александр Владимирович навсегда останется первым главой ДНР, при которомюное государство состоялось и прошло, наверное, самый жесткий период, в чемогромная заслуга Захарченко. К сожалению, он не первый, кто слишком положилсяна близких ему лично людей из своего окружения.Из любого, самого горького опыта нужно делать выводы и неповторять ошибок. Мое решение разделить функции главы республики и председателя правительства основывалось в том числе и на этом выводе.-А куда делась Новороссия? Говорят, что флагиНоворосии в республике не приветствуются, а военным запрещено носить шевроны спопулярным флагом.– А в России военнослужащим можно носить на форме популярныешевроны по своему желанию? Существует установленная форма одежды, существуютофициальные государственные символы. Это нормально. Новороссия никуда не делась, но это пока мечта. У меня флагНовороссии всегда стоял в старом моем кабинете, вместе с флагами ДНР и России.-Под конец, наверное, самое больное для многих: Минскиесоглашения. Известно, что Пушилин активный участник процесса, но хотелось быпонимать личное отношение.– Лучше будет ответить по пунктам. Первое. Возмущает ли менясистематическое нарушение Украиной наших многочисленных перемирий, а такжеоккупация ВСУ большей части территории нашей родной области? Да, возмущает. Ноделать ради популярности воинственные заявления я считаю непорядочным.Второе. Непризнанное государство, к сожалению, не имеетвозможности самостоятельно решить геополитические вопросы. Мы вынужденыработать на минской площадке, посредством которой доносим до мировых державсвою позицию. Уже сам этот факт подчеркивает, что ДНР – реальностьмеждународной политики.Третье. Я готов говорить с кем угодно, и о чем угодно,только бы было меньше крови наших граждан. Активная фаза войны остановлена, иэто дает республике возможность развиваться, в том числе и в военном отношении.-И все же самый последний вопрос – о семье. Жена, дети?– Да, женат, у меня три дочери. Девчонки активные,занимаются спортом, целый день расписан. Радуют меня и своейцелеустремленностью, и дисциплинированностью. Ирина, супруга, строгая мама.Очень редкие часы вне работы стараюсь проводить с ними.-Все они здесь, в ДНР, постоянно?– Да.