Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом. В рамках поездки председатель правительства планирует обсудить тему развития цифровой экономики. Премьер-министр познакомится с работой местных IT-компаний и модернизированной с использованием современных технологий поликлиники.

Дмитрий Медведев посетит Пермь с рабочим визитом. В рамках поездки председатель правительства планирует обсудить тему развития цифровой экономики. Премьер-министр познакомится с работой местных IT-компаний и модернизированной с использованием современных технологий поликлиники, сообщает ГТРК "Пермь".Напомним, Дмитрий Медведев приезжал в Пермский край несколько раз. В 2016 он провел личный прием граждан региона и запустил в Лысьеве крупное производство. До этого от проводил встречу на "Мотовилихинских заводах", и принимал участие в запуске одной из установок на химическом предприятии в Перми.