Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей. Законопроект освобождает от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь в доме на каждого ребенка. По словам спикера Вячеслава Володина, многодетные семьи смогут воспользоваться льготами уже в этом году.
Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей. Законопроект освобождает от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь в доме на каждого ребенка. По словам спикера Вячеслава Володина, многодетные семьи смогут воспользоваться льготами уже в этом году.
После вступления законопроекта в силу земельный налог для
граждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом,
отметил председатель нижней палаты. На это не повлияет даже рост кадастровой
стоимости земли, сказал Володин.
Спикер подчеркнул, что эта норма будет распространяться на
налоги, которые необходимо заплатить за прошлый год. "Таким образом, наши
граждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки", —
сказал парламентарий.
О необходимости принятия таких изменений говорил в послании
Федеральному собранию президент Владимир Путин, напомнил спикер. На реализацию
послания направлены еще две поправки.
Предлагается освободить многодетные семьи от налога на
имущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в доме
на каждого ребенка. "Если сейчас налогом не облагаются 20 метров площади
квартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15-ти метров",
– уточнил Володин. Что касается налога на землю, то многодетные семьи получат
право на вычет "шести соток".
Законопроект также упрощает взаимодействие плательщиков
налогов с фискальными органами. Нормативно-правовой акт позволяет подавать
отчетность в налоговый орган по собственному выбору в пределах одного региона.
Что касается пенсионеров и предпенсионеров, то им льготы будут начислять сами
налоговые службы.