Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей. Законопроект освобождает от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь в доме на каждого ребенка. По словам спикера Вячеслава Володина, многодетные семьи смогут воспользоваться льготами уже в этом году.

Нижняя палата парламента приняла во втором, основном чтении поправки в Налоговый кодекс, направленные на поддержку многодетных семей. Законопроект освобождает от налога на имущество по пять квадратных метров в квартире и по семь в доме на каждого ребенка. По словам спикера Вячеслава Володина, многодетные семьи смогут воспользоваться льготами уже в этом году.После вступления законопроекта в силу земельный налог дляграждан не сможет увеличиваться более чем на 10% по сравнению с прошлым годом,отметил председатель нижней палаты. На это не повлияет даже рост кадастровойстоимости земли, сказал Володин.Спикер подчеркнул, что эта норма будет распространяться наналоги, которые необходимо заплатить за прошлый год. "Таким образом, нашиграждане уже в этом году должны почувствовать уменьшение налоговой нагрузки", —сказал парламентарий.О необходимости принятия таких изменений говорил в посланииФедеральному собранию президент Владимир Путин, напомнил спикер. На реализациюпослания направлены еще две поправки.Предлагается освободить многодетные семьи от налога наимущество пять квадратных метров квартиры и семь "квадратов" в домена каждого ребенка. "Если сейчас налогом не облагаются 20 метров площадиквартиры, то в семье с тремя детьми налоговая льгота коснется еще плюс 15-ти метров",– уточнил Володин. Что касается налога на землю, то многодетные семьи получатправо на вычет "шести соток".Законопроект также упрощает взаимодействие плательщиковналогов с фискальными органами. Нормативно-правовой акт позволяет подаватьотчетность в налоговый орган по собственному выбору в пределах одного региона.Что касается пенсионеров и предпенсионеров, то им льготы будут начислять саминалоговые службы.