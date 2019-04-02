Шансы на выздоровление раненого у дальневосточного леопарда возросли. Такой вывод сделали специалисты после ветеринарного осмотра. Раны зверя постепенно затягиваются. Наблюдение за молодым самцом, пойманным возле граница заповедника Земля леопарда, ведется в круглосуточном режиме.

Шансы на выздоровление раненого у дальневосточного леопарда возросли. Такой вывод сделали специалисты после ветеринарного осмотра. Раны зверя постепенно затягиваются. Наблюдение за молодым самцом, пойманным возле граница заповедника "Земля леопарда", ведется в круглосуточном режиме, передают "Вести: Приморье" со ссылкой на экологов.Напомним, хищника поймали 3 марта. В тяжелом состоянии его доставили в реабилитационный центр. По примерным оценкам, возраст леопарда — 2,5 года. По характеру ран ветеринары установили, что животное пострадало в результате конфликта с собратом.После планового осмотра стали известны новые данные о состоянии зверя. Эксперты отметили, что заживление ран проходит в плановом режиме. Также была проведена очередная операция по восстановлению мышечных тканей. Состояние леопарда все еще оценивают как стабильно тяжелое. Однако в реабилитационном центре он получает все необходимое лечение и уход."Основная задача сейчас — сохранить ему жизнь. Радует то, что у животного хороший аппетит, и желудочно-кишечный тракт работает нормально. Мы отметили положительную динамику в его состоянии, пока слабую. Поэтому предположения о жизнеспособности леопарда делать еще рано", — рассказал председатель правления Центра реабилитации и реинтродукции тигров и других диких животных Виктор Кузьменко.Врачи сообщили, что самая большая рана, которая находится на холке хищника, все еще нуждается в дополнительном уходе. Пока леопард находится в карантинном блоке. Это сводит к минимуму опасность повреждения швов. В ближайшее время ветеринары планируют провести еще несколько осмотров.