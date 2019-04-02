Российский фигурист Дмитрий Алиев в ближайшее время будет призван в армию. Об этом сообщил его главный тренер Евгений Рукавицын. После возвращения из военной части 19-летний спортсмен возобновит подготовку к следующему сезону.

Российский фигурист Дмитрий Алиев в ближайшее время будет призван в армию. Об этом сообщил его главный тренер Евгений Рукавицын. После возвращения из военной части 19-летний спортсмен возобновит подготовку к следующему сезону."В мае Диму призовут в армию, какое-то время он проведет в расположении части, потом мы возобновим подготовку", – цитирует наставника Алиева Sportbox.ru.Российский фигурист является серебряным призером чемпионата Европы-2018. Кроме того, Алиев был седьмым на Олимпиаде в Пхенчхане.