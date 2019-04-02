Российская премьер-лига с помощью голосования выбрала лучшего футболиста 21-тура чемпионата России. Им оказался нападающий московского ЦСКА Федор Чалов. За него проголосовали 19 707 человек. В матче против Уфы армейский форвард забил мяч и отдал голевую передачу.

Российская премьер-лига с помощью голосования выбрала лучшего футболиста 21-тура чемпионата России. Им оказался нападающий московского ЦСКА Федор Чалов. За него проголосовали 19 707 человек. В матче против "Уфы" армейский форвард забил мяч и отдал голевую передачу.20-летний футболист лидирует в гонке бомбардиров нынешнего сезона. На счету Чалова 11 забитых мячей. Еще шесть раз он ассистировал партнерам.На втором месте по итогам голосования оказался нападающий санкт-петербургского "Зенита" Сердар Азмун. Тройку лучших замкнул спартаковец Луис Адриано, сообщает пресс-служба РПЛ.