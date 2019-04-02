Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья недавно хвалилась, что открыла собственный бар на Шри-Ланке. Однако теперь появилась информация о закрытии заведения.

Младшая сестра певицы Жанны Фриске Наталья недавно хвалилась, что открыла собственный бар на Шри-Ланке. Однако теперь появилась информация о закрытии заведения.Наталья Фриске ставит свой бизнес на паузу. Как компетентно сообщают , сестра ныне покойной певицы закрывает кафе лишь на время "не сезона". Дело в том, что скоро в Велигаме начнется сезон дождей, поэтому с конца апреля в этой части Шри-Ланки отмечается спад туристической активности.Сообщается, что уже через десять дней Наталья вернется в Москву. Отметим, что в столице она не будет сидеть без дела. Фриске – мастер по оформлению ресниц и бровей. На лето она планирует отпуск, передает издание. Дело в том, что, несмотря на долгие недели жизни на Шри-Ланке, возможность поплавать в океане Наталье представлялась редко. Все время отнимала работа в баре.Осенью Фриске намерена снова уехать из России в Велигаму, чтобы подготовить свое заведение к началу сезона. Приток туристов на Шри-Ланке обычно отмечается с декабря по март.Наталья Фриске никогда не скрывала, что Шри-Ланка – ее любимый курорт. Практически каждый год она ездит туда отдыхать с мужем и друзьями. Они наслаждаются солнцем, серфингом, долгими прогулками вдоль океана.Параллельно с открытием бизнеса Наталья Фриске сильно похудела. Как выяснилось, причина не только в регулярных занятиях спортом и правильном питании. Младшая сестра популярной исполнительницы сделала липосакцию.Однако лечащий врач дал ей понять, что за фигурой нужно следить и постоянно держать в тонусе. Наталья же не намерена сдавать позиций, ведь новая фигура придает ей уверенность в себе.