Состояние здоровья бывшего государственного секретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса оценивается как тяжелое. Он находится в больнице в Москве.

Состояние здоровья Геннадия Бурбулиса оценивается как тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ельцин Центра".Бурбулис был госпитализирован 27 марта в Екатеринбурге, куда прибыл для выступления на заседании "Народной трибуны" в "Ельцин Центре". Перед мероприятием он почувствовал себя плохо. Его доставили в больницу. Позже Бурбулиса перевели на лечение в Москву.Геннадий Бурбулис родился 4 августа 1945 года. Входил в ближайшее окружение первого президента России Бориса Ельцина. Принимал активное участие в подготовке Беловежского соглашения. С 1991 года по 1992 год был первым заместителем председателя правительства России.