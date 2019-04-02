1 апреля в 21:00 сразу после программы Вести на канале Россия - премьера остросюжетной психологической драмы На краю. Три молодые девушки находят не любовь, а обман. Чтобы выбраться из опасной ловушки, им приходится идти на риск, играя в рулетку со смертью.

1 апреля в 21:00 сразу после программы "Вести" на канале "Россия" — премьера остросюжетной психологической драмы "На краю". Три молодые девушки находят не любовь, а обман. Чтобы выбраться из опасной ловушки, им приходится идти на риск, играя в рулетку со смертью. Причем интрига не раскрывается до последней секунды.Ослепленные чувствами девушки и не заметили, как из любимых женщин превратились в пленниц. Три героини, обманутые одним мужчиной. В чужой стране, под ежесекундным контролем на краю жизни и смерти.Цена их ошибки слишком высока. Выбраться из сетей манипулятора, кажется, уже невозможно. Но смиряться с обстоятельствами героини не намерены. Девушки составляют план побега, а дома родные бьют тревогу. Отчаявшийся отец, герой Николая Фоменко, готов рискнуть всем, чтобы вернуть дочь."Он действует как отец, который ничего кроме своего ребенка и не видит, он бьется за нее до последнего всеми возможными средствами", — отмечает заслуженный артист России Николай Фоменко.Паника, страх, боль, разочарование, разбитое сердце и обманутое доверие. Их мир рушится, на кону — человеческая жизнь."Если бы у этой героини все было хорошо и сложились отношения с родителями, то этого бы не произошло. Только заблудившийся человек, с которым нужно глубоко разбираться, что не так, где ему помочь, попадается в такие страшные сети", — отмечает актриса Диана Пожарская.Экшн, детектив, психологическая драма. Неожиданные повороты, предсказать которые сложно. Интрига держится до последней секунды."Есть какое-то отличие от того всего, как бы продукта, который производится, остротой, неожиданностью, опасностью", — добавляет актриса Евгений Дмитриева.В роли властного и жестокого мужчины — молодой актер Кирилл Дыцевич. Его амплуа — ложь и безжалостность под обаятельной маской."В каждой сцене что-то такое непонятное, удивительное. Сложно понять, что это за человек, очень сложно. Это своего рода гипноз", — отмечает актер Кирилл Дыцевич.Смогут ли героини выбраться из замкнутого круга? И что ждет тех, кто их предал? Премьера сериала "На краю" — уже 1 апреля в 21 час.