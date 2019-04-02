Ведущий программы Сам себе режиссер Алексей Лысенков рассказал о романе с известной актрисой. Шоумен стал гостем программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Ведущий программы "Сам себе режиссер" АлексейЛысенков рассказал о романе с известной актрисой. Шоумен стал гостем программы "Судьбачеловека" телеканала "Россия 1".Первый брак Лысенкова продлился 12 лет. В нем у него родиласьдочь Настя. Семья распалась, когда Алексей познакомился с певицей СабинойМурадян. Вокалистка стала его второй женой, и подарила ему сына Николая. Спустянесколько лет телеведущий вновь развелся. В студии "Судьба человека" онпризнался Борису Корчевникову, что не был верен супруге.У женатого на тот момент Алексея Лысенкова появились чувствак коллеге – звезде фильма "Завтра была война" Ирине Чериченко. На гастролях уних завязался страстный роман, который завершился через девять месяцев."Он был очень романтичный, очень теплый, но мы оба понимали,что он конечный, потому что я не собирался уходить из семьи, потому что дочка.И она не собиралась расходиться с мужем, но и оторваться друг от друга мы немогли. Но, как только закончилась эта гастрольная история, мы друг другусказали, что не готовы быть вместе", – рассказал телеведущий.Тогда Чериченко и Лысенков не решились разрушить свои семьи. Однако через несколько лет судьба вновь свелателеведущего и артистку. Алексей искал номер друга в записной книжке, которойбыл оборудован его телефон, он случайно нажал не на тот номер и не заметилэтого. На другом конце провода ему ответила Ирина."Вдруг оказалось, что, несмотря на то что прошли годы, существованиена одной волне осталось. В результате я переехал к ней. Стали жить вместе, 10лет прожили счастливо, за что я ей очень благодарен. Мы говорили с ней на одномязыке и в личной жизни, и в творческой жизни. Это очень клево, когда ты счеловеком можешь вообще обо всем. Мы очень много путешествовали", – вспомнил Лысенковв эфире программы .Шоумен отметил, что и эти отношения постепенно себя изжили. "Мужики,учтите, что если вы женитесь на сильных женщинах, то либо вы становитесьподкаблучниками, либо вас ждет настоящая война. А я выбирал сильных женщин, ноне мог был подкаблучником", – отметил Алексей Лысенков в студии ток-шоу "".