Ведущий программы Сам себе режиссер Алексей
Лысенков рассказал о романе с известной актрисой. Шоумен стал гостем программы Судьба
человека телеканала Россия 1.
Ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей
Лысенков рассказал о романе с известной актрисой. Шоумен стал гостем программы "Судьба
человека" телеканала "Россия 1".
Первый брак Лысенкова продлился 12 лет. В нем у него родилась
дочь Настя. Семья распалась, когда Алексей познакомился с певицей Сабиной
Мурадян. Вокалистка стала его второй женой, и подарила ему сына Николая. Спустя
несколько лет телеведущий вновь развелся. В студии "Судьба человека" он
признался Борису Корчевникову, что не был верен супруге.
У женатого на тот момент Алексея Лысенкова появились чувства
к коллеге – звезде фильма "Завтра была война" Ирине Чериченко. На гастролях у
них завязался страстный роман, который завершился через девять месяцев.
"Он был очень романтичный, очень теплый, но мы оба понимали,
что он конечный, потому что я не собирался уходить из семьи, потому что дочка.
И она не собиралась расходиться с мужем, но и оторваться друг от друга мы не
могли. Но, как только закончилась эта гастрольная история, мы друг другу
сказали, что не готовы быть вместе", – рассказал телеведущий.
Тогда Чериченко и Лысенков не решились разрушить свои семьи. Однако через несколько лет судьба вновь свела
телеведущего и артистку. Алексей искал номер друга в записной книжке, которой
был оборудован его телефон, он случайно нажал не на тот номер и не заметил
этого. На другом конце провода ему ответила Ирина.
"Вдруг оказалось, что, несмотря на то что прошли годы, существование
на одной волне осталось. В результате я переехал к ней. Стали жить вместе, 10
лет прожили счастливо, за что я ей очень благодарен. Мы говорили с ней на одном
языке и в личной жизни, и в творческой жизни. Это очень клево, когда ты с
человеком можешь вообще обо всем. Мы очень много путешествовали", – вспомнил Лысенков
в эфире программы .
Шоумен отметил, что и эти отношения постепенно себя изжили. "Мужики,
учтите, что если вы женитесь на сильных женщинах, то либо вы становитесь
подкаблучниками, либо вас ждет настоящая война. А я выбирал сильных женщин, но
не мог был подкаблучником", – отметил Алексей Лысенков в студии ток-шоу "".