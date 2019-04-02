Блогер Алексей Навальный и его верная соратница, юрист так называемого ФБК Любовь Соболь погрязли во лжи и тщеславии. В погоне за сенсациями, которые в будущем могли бы стать очередным громким расследованием, парочка прибегает к самым грязным и циничным методам.

БлогерАлексей Навальный и его верная соратница, юрист так называемого ФБКЛюбовь Соболь погрязли во лжи и тщеславии. В погоне за сенсациями, которые вбудущем могли бы стать очередным громким "расследованием", парочкаприбегает к самым грязным и циничным методам.Зачастую Навальный и Соболь действуют чужими руками, обещаявзамен щедро вознаградить исполнителя своих "проделок". Такпроизошло, например, с работницей предприятия социального питания"Московский школьник" Натальей Шиловой. Когда ее сын заболел кишечнойинфекцией – женщину тут же "борцы за справедливость"Навальный и Соболь.Как известно, они вот уже несколько месяцев ведут кампанию противпетербургского бизнесмена Евгения Пригожина и его предприятия"Конкорд". Работающая в сфере питания москвичка отлично"вписалась" в рамки этой информационной войны. Позднее Шиловапризналась в том, что сделала это ради денег. Женщина рассказала, что юрист такназываемого ФБК обратилась к ней в соцсети, чтобы узнать о работена московском предприятии социального питания. Взамен ей обещали неплохозаплатить и помочь с лечением ребенка.Сенсации Навальный и Соболь так и не дождались: рассказ Шиловой омелких нарушениях в "Московском школьнике", владельцем которого онипочему-то "сделали" Пригожина, показался им не дотягивающим по уровнюдо "великих расследований" так называемого "Фонда борьбы скоррупцией". Тогда блогеры решили описать все ужасы, якобы происходящие накомбинатах, самостоятельно. Шиловой выдали готовый текст, содержание которогосильно разнилось с действительностью."Там было настолько противоположно тому, что я рассказывала: было многодомыслов, различных неточностей", – она.Героиня "расследования" также вспомнила, как во время съемок самНавальный подходил к ней и рассказывал, дружелюбно хлопая по плечу, что в 2024году он "станет президентом, а его штаб получит министерскиедолжности".Вознаграждение за откровенное интервью Шиловой обещали отдать,как только "выбьют деньги" из мэра Москвы Собянина и бизнесменаПригожина, никак не связанного с "Московским школьником". С этой целью Навальныйи Соболь даже с последним в Петербурге. Но там"заработать" не вышло – шантажистов просто послали.Прекратить информационную кампанию против "Конкорда" такназываемый Фонд борьбы с коррупцией обещал за взятку – 300миллионов рублей. На сие предложение предприниматель ответил категоричным"нет".Жажда денег, присущая Алексею Навальному, ни для кого не секрет. За свои"высосанные из пальца" и приправленные фейками"расследования" он постоянно требует вознаграждений. Так, посленедавней истории с арестом экс-министра "Открытого правительства"Михаила Абызова, блогер заявил, что задержание якобы произошло именно из-за его обличительногоматериала двухлетней давности.Алексей Навальный, который пытался баллотироваться в президенты, и постояннотвердящий о "прекрасной России будущего", еще не заслужил всенароднойлюбви и вселенской славы. Однако в последнее время не перестает жаловаться на агентов Кремля, якобы повсюду преследующих его.Уставший от "назойливых папарацци" Навальный называет тех, кто снимает его на камеру "дебилоидами" и "дегенератами". С какой целью он это делает – непонятно. Известно лишь то, чтонесколько человек уже стали жертвами травли в Сети и за ее пределами после"неудачного знакомства" с блогером.Одномуиз парней машину, другого люди Навального пытались ударить, третьемувовсе угрожали физической расправой. Алексею Навальному, который все еще рассчитывает на продолжение своей политической карьеры и “порабощение России в 2024 году”, следуетпомнить, что за травлю и угрозы в российском уголовном кодексе предусмотренаотдельная статья.