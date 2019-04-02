Блогер
Алексей Навальный и его верная соратница, юрист так называемого ФБК
Любовь Соболь погрязли во лжи и тщеславии. В погоне за сенсациями, которые в
будущем могли бы стать очередным громким расследованием, парочка
прибегает к самым грязным и циничным методам.
Блогер
Алексей Навальный и его верная соратница, юрист так называемого ФБК
Любовь Соболь погрязли во лжи и тщеславии. В погоне за сенсациями, которые в
будущем могли бы стать очередным громким "расследованием", парочка
прибегает к самым грязным и циничным методам.
Зачастую Навальный и Соболь действуют чужими руками, обещая
взамен щедро вознаградить исполнителя своих "проделок". Так
произошло, например, с работницей предприятия социального питания
"Московский школьник" Натальей Шиловой. Когда ее сын заболел кишечной
инфекцией – женщину тут же "борцы за справедливость"
Навальный и Соболь.
Как известно, они вот уже несколько месяцев ведут кампанию против
петербургского бизнесмена Евгения Пригожина и его предприятия
"Конкорд". Работающая в сфере питания москвичка отлично
"вписалась" в рамки этой информационной войны. Позднее Шилова
призналась в том, что сделала это ради денег. Женщина рассказала, что юрист так
называемого ФБК обратилась к ней в соцсети, чтобы узнать о работе
на московском предприятии социального питания. Взамен ей обещали неплохо
заплатить и помочь с лечением ребенка.
Сенсации Навальный и Соболь так и не дождались: рассказ Шиловой о
мелких нарушениях в "Московском школьнике", владельцем которого они
почему-то "сделали" Пригожина, показался им не дотягивающим по уровню
до "великих расследований" так называемого "Фонда борьбы с
коррупцией". Тогда блогеры решили описать все ужасы, якобы происходящие на
комбинатах, самостоятельно. Шиловой выдали готовый текст, содержание которого
сильно разнилось с действительностью.
"Там было настолько противоположно тому, что я рассказывала: было много
домыслов, различных неточностей", – она.
Героиня "расследования" также вспомнила, как во время съемок сам
Навальный подходил к ней и рассказывал, дружелюбно хлопая по плечу, что в 2024
году он "станет президентом, а его штаб получит министерские
должности".
Вознаграждение за откровенное интервью Шиловой обещали отдать,
как только "выбьют деньги" из мэра Москвы Собянина и бизнесмена
Пригожина, никак не связанного с "Московским школьником". С этой целью Навальный
и Соболь даже с последним в Петербурге. Но там
"заработать" не вышло – шантажистов просто послали.
Прекратить информационную кампанию против "Конкорда" так
называемый Фонд борьбы с коррупцией обещал за взятку – 300
миллионов рублей. На сие предложение предприниматель ответил категоричным
"нет".
Жажда денег, присущая Алексею Навальному, ни для кого не секрет. За свои
"высосанные из пальца" и приправленные фейками
"расследования" он постоянно требует вознаграждений. Так, после
недавней истории с арестом экс-министра "Открытого правительства"
Михаила Абызова, блогер заявил, что задержание якобы произошло именно из-за его обличительного
материала двухлетней давности.
Алексей Навальный, который пытался баллотироваться в президенты, и постоянно
твердящий о "прекрасной России будущего", еще не заслужил всенародной
любви и вселенской славы. Однако в последнее время не перестает жаловаться на агентов Кремля, якобы повсюду преследующих его.
Уставший от "назойливых папарацци" Навальный называет тех, кто снимает его на камеру "дебилоидами" и "дегенератами". С какой целью он это делает – непонятно. Известно лишь то, что
несколько человек уже стали жертвами травли в Сети и за ее пределами после
"неудачного знакомства" с блогером.
Одному
из парней машину, другого люди Навального пытались ударить, третьему
вовсе угрожали физической расправой. Алексею Навальному, который все еще рассчитывает на продолжение своей политической карьеры и “порабощение России в 2024 году”, следует
помнить, что за травлю и угрозы в российском уголовном кодексе предусмотрена
отдельная статья.