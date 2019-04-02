Биографы британской королевской семьи пришли к выводу, что
супруга принца Уильяма не так проста, как кажется на первый взгляд. Кейт Миддлтон, скорее всего,
заранее спланировала знакомство с монаршим отпрыском.
Биографы британской королевской семьи пришли к выводу, что
супруга принца Уильяма не так проста, как кажется на первый взгляд. Кейт Миддлтон, скорее всего,
заранее спланировала знакомство с монаршим отпрыском.
Эксперты, специализирующиеся на истории британского монаршего
дома, пришли к выводу, что внук королевы и его возлюбленная познакомились не по
воле случая. Якобы Кейт Миддлтон шла на всевозможные ухищрения, чтобы
сблизиться с принцем Уильямом.
Им показалось странным, что после окончания колледжа девушка,
как и ее будущий муж, взяла годичный отпуск. Сделать паузу в обучении Миддлтон
посоветовала мать Кэрол.
"Герцогиня Кембриджская планировала встретиться с
наследником престола. Она сознательно взяла год перерыва, чтобы учиться на том
же курсе, что и ее будущий муж", – приводит The Sun мнение биографа королевской
семьи Кэти Николл.
Более того, изначально расчетливая Кейт планировала поступать в Эдинбургский
университет, но, после того, как стало известно о месте будущей учебы Уильяма,
поменяла свои планы. Вероятно, девушка уже тогда хотела сблизиться с августейшим
наследником.
Напомним, и принц Уильям познакомились в одном
из самых престижных заведений Великобритании – в Сент-Эндрюсском университете.
Принц осваивал географию, а его будущая жена изучала историю искусств.
Уильям заметил статную брюнетку на благотворительном модном
показе, который проводился в рамках университета. вышла на подиум
в коротком полупрозрачном наряде, который не оставлял простора для воображения. Наивный внук
Елизаветы II был сражен
наповал.