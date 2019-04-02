Биографы британской королевской семьи пришли к выводу, что супруга принца Уильяма не так проста, как кажется на первый взгляд. Кейт Миддлтон, скорее всего, заранее спланировала знакомство с монаршим отпрыском.

Биографы британской королевской семьи пришли к выводу, чтосупруга принца Уильяма не так проста, как кажется на первый взгляд. Кейт Миддлтон, скорее всего,заранее спланировала знакомство с монаршим отпрыском.Эксперты, специализирующиеся на истории британского монаршегодома, пришли к выводу, что внук королевы и его возлюбленная познакомились не поволе случая. Якобы Кейт Миддлтон шла на всевозможные ухищрения, чтобысблизиться с принцем Уильямом.Им показалось странным, что после окончания колледжа девушка,как и ее будущий муж, взяла годичный отпуск. Сделать паузу в обучении Миддлтонпосоветовала мать Кэрол."Герцогиня Кембриджская планировала встретиться снаследником престола. Она сознательно взяла год перерыва, чтобы учиться на томже курсе, что и ее будущий муж", – приводит The Sun мнение биографа королевскойсемьи Кэти Николл.Более того, изначально расчетливая Кейт планировала поступать в Эдинбургскийуниверситет, но, после того, как стало известно о месте будущей учебы Уильяма,поменяла свои планы. Вероятно, девушка уже тогда хотела сблизиться с августейшимнаследником.Напомним, и принц Уильям познакомились в одномиз самых престижных заведений Великобритании – в Сент-Эндрюсском университете.Принц осваивал географию, а его будущая жена изучала историю искусств.Уильям заметил статную брюнетку на благотворительном модномпоказе, который проводился в рамках университета. вышла на подиумв коротком полупрозрачном наряде, который не оставлял простора для воображения. Наивный внукЕлизаветы II был сраженнаповал.