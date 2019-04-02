Актер Владимир Зеленский одержал победу в первом туре президентских выборов на Украине. Но радоваться сторонникам комика рано: публично объявлено о его непригодности исполнять обязанности главы государства. Какая досада для тех, кто голосовал за юмориста...
Актер Владимир Зеленский одержал победу в первом туре президентских выборов на Украине. Но радоваться сторонникам комика рано: публично объявлено о его непригодности исполнять обязанности главы государства. Какая досада для тех, кто голосовал за юмориста...
Зеленский прошел во второй тур вместе с президентом Петром
Порошенко. Рвущаяся к власти лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко
заняла третье место и осталась за бортом дальнейшей предвыборной гонки.
По всей видимости, бывший премьер-министр решила, что терять
ей нечего, поэтому позволила себе весьма откровенные высказывания. Современная
Украины, отметила Тимошенко, находится в состоянии глубоко кризиса, живет в
условиях экономической разрухи и крайней бедности.
Зеленский, с которым многие связывают надежды на перемены к
лучшему, для управления такой сложной страной непригоден, уверена лидер
"Батькивщины". "Ни один из кандидатов, который по решению ЦИК
находится во втором туре, не справятся с этими вызовами и не прекратит ни
войну, ни беду", – заявила она.
Сомневается насчет и депутат Верховной рады Вадим
Рабинович. Он напомнил, что на Украине власть президента сильно ограничена.
"Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел,
генпрокурора и главу Совета нацбезопасности", – пояснил парламентарий.
По словам законодателя, полномочия главы государства
довольно скромные. Поэтому, уверен Рабинович, Зеленский, даже если победит,
ситуацию к лучшему изменить не сможет.
В первом туре президентских выборов на Украине – 2019
юморист набрал более 30% голосов. Во втором туре Владимир встретится
с президентом Петром Порошенко. Очередной этап голосования состоится 21 апреля.