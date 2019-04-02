Актер Владимир Зеленский одержал победу в первом туре президентских выборов на Украине. Но радоваться сторонникам комика рано: публично объявлено о его непригодности исполнять обязанности главы государства. Какая досада для тех, кто голосовал за юмориста...

Актер Владимир Зеленский одержал победу в первом туре президентских выборов на Украине. Но радоваться сторонникам комика рано: публично объявлено о его непригодности исполнять обязанности главы государства. Какая досада для тех, кто голосовал за юмориста...Зеленский прошел во второй тур вместе с президентом ПетромПорошенко. Рвущаяся к власти лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенкозаняла третье место и осталась за бортом дальнейшей предвыборной гонки.По всей видимости, бывший премьер-министр решила, что терятьей нечего, поэтому позволила себе весьма откровенные высказывания. СовременнаяУкраины, отметила Тимошенко, находится в состоянии глубоко кризиса, живет вусловиях экономической разрухи и крайней бедности.Зеленский, с которым многие связывают надежды на перемены клучшему, для управления такой сложной страной непригоден, уверена лидер"Батькивщины". "Ни один из кандидатов, который по решению ЦИКнаходится во втором туре, не справятся с этими вызовами и не прекратит нивойну, ни беду", – заявила она.Сомневается насчет и депутат Верховной рады ВадимРабинович. Он напомнил, что на Украине власть президента сильно ограничена."Он может назначить министра обороны, министра иностранных дел,генпрокурора и главу Совета нацбезопасности", – пояснил парламентарий.По словам законодателя, полномочия главы государствадовольно скромные. Поэтому, уверен Рабинович, Зеленский, даже если победит,ситуацию к лучшему изменить не сможет.В первом туре президентских выборов на Украине – 2019юморист набрал более 30% голосов. Во втором туре Владимир встретитсяс президентом Петром Порошенко. Очередной этап голосования состоится 21 апреля.