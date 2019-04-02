Внимательные журналисты приметили на безымянном пальце правой руки Марии Порошиной обручальное кольцо. В окружении 45-летней актрисы рассказали, кто же стал ее избранником.

Внимательные журналисты приметили на безымянном пальце правой руки Марии Порошиной обручальное кольцо. В окружении 45-летней актрисы рассказали, кто же стал ее избранником.Незадолго до рождения пятого ребенка, сына Андрея, Мария Порошина развеяла слухи, муссирующиеся в СМИ, что якобы она беременна от давнего друга, актера Ярослава Бойко. Актриса рассказала, что ее избранником стал мужчина, проживающий за пределами России. Мать Порошиной, актриса Наталья Красноярская, призналась, что речь идет о неком испанце, однако она с ним не знакома.Однако в близком окружении Марии Порошиной шушукаются, что актриса попросту придумала "красивую сказку" для общественности. "Маша родила не от испанца, иначе был бы Андрес!" – цитирует знакомую актрисы .Не успев родить, Мария Порошина снова вышла на работу. Приятельница так прокомментировала это обстоятельство: "Она не может себе позволить не работать: хотя никогда никому не жалуется, но обеспечивает детей только сама". А недавно Марию Порошину видели с обручальным кольцом на безымянном пальце правой руки."Обручальное кольцо Маша носила всегда, чтобы не было пересудов. Снимала лишь на поздних сроках беременности. А сейчас появляется с кольцом на "том самом пальце", видимо, чтобы напротив были разговоры. Маша не вышла замуж", – рассказали в окружении актрисы.Порошина не грустит в одиночестве. "В ее жизни есть мужчина – он русский, на сей раз не актер..." – сообщила хорошая знакомая . Актриса представляет нового спутника "другом", при этом актриса по-прежнему живет в собственном доме с детьми и их нянями. Напомним, у пятеро детей. От брака с актером Гошей Куценко у нее есть взрослая дочь Полина. От актера Ильи Древнова – 13-летняя Серафима, девятилетняя Аграфена и трехлетняя Глафира.