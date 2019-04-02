В Континентальной хоккейной лиге продолжаются финальные серии матчей Кубка Гагарина в конференциях. На Западе продолжается противостояние армейских клубов из Москвы и Санкт-Петербурга. После двух побед ЦСКА на домашней арене СКА выиграл третью игру на своем льду – 2:1.

В Континентальной хоккейной лиге продолжаются финальные серии матчей Кубка Гагарина в конференциях. На Западе продолжается противостояние армейских клубов из Москвы и Санкт-Петербурга. После двух побед ЦСКА на домашней арене СКА выиграл третью игру на своем льду – 2:1.Напомним, что столичные армейцы выиграли в Москве со счетом 2:1 и 3:1. То есть борьба в каждой встрече идет крайне упорная и со взаимными шансами. Таким же получился и первый матч в Санкт-Петербурге. Более того, соперникам пришлось выяснять отношения в дополнительное время после того, как в основное была зафиксирована ничья – 1:1.Счет открыл игрок ЦСКА Карнаухов на 19-й минуте. Этот "гол в раздевалку" определил игру в начале второго периода, когда хозяева помчались отыгрываться и на 27-й минуте преуспели: шайба на счету Барабанова. Но затем более получаса чистого времени голов не дали и судьи назначили овертайм. В нем удача улыбнулась СКА: победный гол забил Прохоркин на 73-й минуте игры.