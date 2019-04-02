Российский форвард Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров стал первой звездой дня регулярного чемпионата НХЛ. В победном матче против Оттава Сенаторз россиянин трижды ассистировал партнерам, заработав три очка. Всего на счету Кучерова уже 125 баллов за результативность в текущем сезоне.

Российский форвард "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров стал первой звездой дня регулярного чемпионата НХЛ. В победном матче против "Оттава Сенаторз" россиянин трижды ассистировал партнерам, заработав три очка. Всего на счету Кучерова уже 125 баллов за результативность в текущем сезоне.Финский нападающий "Флорида Пантерз" Александр Барков был признан второй звездой дня. Как и форвард "молний", он отдал три голевые передачи, которые помогли его команде переиграть "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 5:3.В тройке лучших также оказался канадский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Джон Таварес. Он стал автором победной шайбы в игре с "Нью-Йорк Айлендерс". Она гарантировала его команде место в плей-офф.