День единения народов отмечают сегодня россияне и белорусы. Второго апреля 1996 года был подписан Договор об образовании сообщества двух стран, а спустя год - о союзе России и Белоруссии.

День единения народов отмечают сегодня россияне и белорусы. Второго апреля 1996 года был подписан Договор об образовании сообщества двух стран, а спустя год — о союзе России и Белоруссии.Председатель Высшего госсовета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с этим праздником президента РФ Владимира Путина, передает РИА Новости.В поздравлении белорусский президент подчеркнул, что "данный договор объединяет самых близких партнеров и добрых соседей на постсоветском пространстве. В этом кроется огромный потенциал белорусско-российской интеграции".Лукашенко отметил, что международная обстановка ставит перед двумя странами стратегическую задачу по дальнейшему укреплению Союзного государства с учетом национальных приоритетов и принципов равноправия."День единения народов символизирует твердую приверженность Минска и Москвы многовековой дружбе и общим духовным ценностям. Нераздельное наследие прошлого, в котором были Великая Победа и созидательный труд нескольких поколений, обусловило судьбоносное решение вместе строить свое будущее", — отметил Лукашенко.Он подчеркнул, что Минск и Москва и дальше должны расширять сотрудничество, устранять искусственные барьеры и ограничения в экономике."Серьезному росту глобальной конкуренции, усилению протекционизма и изоляционизма мы должны противопоставить подлинную интеграцию, решительное устранение искусственных барьеров и ограничений в экономике, реализацию масштабных проектов", — говорится в обращении Лукашенко к белорусам и россиянам по случаю Дня единения народов двух стран.Президент Белоруссии также направил поздравления председателю Совмина Союзного государства, главе кабмина РФ Дмитрию Медведеву и другим членам правительства.Лукашенко напомнил, что в этом году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о создании Союзного государства. "Этот исторический период отмечен весомыми достижениями во многих областях сотрудничества, наполнен "бесценным опытом эффективного решения жизненно важных задач", — отметил глава Белоруссии.День единения народов России и Белоруссии отмечается ежегодно 2 апреля. Именно в этот день в 1996 году президенты двух государств подписали договор "Об образовании Сообщества России и Белоруссии". Факт подписания положил начало процессу взаимной интеграции стран.