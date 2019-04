Мадонна выступит на Евровидении-2019. За свое выступление американская поп-певица получит один миллион долларов. Гонорар ей выплатит израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс.

Мадонна выступит на "Евровидении-2019". За свое выступление американская поп-певица получит один миллион долларов. Гонорар ей выплатит израильско-канадско-еврейский миллиардер Сильван Адамс, передает издание "Известия".Адамс решил пригласить Мадонну, когда получил предложение от Израильской корпорации телерадиовещания (IPBC) стать партнером конкурса.Международный конкурс "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Россию будет представлять Сергей Лазарев, которому уже пророчат второе место. Певец едет на конкурс уже во второй раз: в 2015 году, будучи выбранным ВГТРК в качестве представителя нашей страны, он занял третье место с песней You Are the Only One.В этом году он представит на конкурсе композицию Scream.