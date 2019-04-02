Николас Мадуро выступил с телеобращением к нации. Он сообщил, что новым министром электроэнергетики стал инженер Игорь Гавидия.

Николас Мадуро выступил с телеобращением к нации. Он сообщил, что новым министром электроэнергетики стал инженер Игорь Гавидия. Президент Венесуэлы поблагодарил прежнего министра, Луиса Альфредо Мотта Домингеса, и рассказал, что попросил его готовиться "к новым обязанностям в рамках революции".Также Мадуро объявил о том, что с 3 апреля возобновятся занятия во всех учебных заведениях. Ранее школы, лицеи, колледжи и вузы страны были закрыты из-за блэкаута, напоминает РИА Новости.Говоря о масштабных отключениях энергии, Мадуро заявил, что в стране была предпринята попытка государственного "электрического" переворота. Организаторы беспорядков создают "ужасное положение", сказал президент. Они хотят оставить страну без энергии, лишить народ воды, привести его "в состояние разочарования и насилия". Мадуро подчеркнул, что не позволит этого. "Мы продолжим идти по дороге мира", — пообещал он в своем обращении.Ранее президент Венесуэлы рассказал, что утвердил план по восстановлению энергоснабжения страны, который будет осуществлен за месяц. План предусматривает регулирование нагрузки на энергосети. Также в стране продолжает действовать сокращенный рабочий день.