С предложением ужесточить ограничительные меры по отношению к микрофинансовым организациям и коллекторам выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при СФ

С предложением ужесточить ограничительные меры по отношению к микрофинансовым организациям и коллекторам выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при СФ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поддержала инициативы главы ЦБ и призвала оперативно подготовить изменения в законодательство.Настало время ужесточения законодательств за мошенничество, подпольную деятельность и так далее. И очень важное предложение – запретить выдавать микрофинансовые кредиты под залог жилья, - сказала Валентина Матвиенко.По ее словам, находящийся в тяжелой финансовой ситуации человек зачастую решает проблему, не вдумываясь в условия займа.Люди просто без жилья остаются, единственного жилья. А там дети, семьи. На самом деле, надо ввести на это запрет, - сказала спикер СФ.Иван Рыков, аналитик долгового рынка: Это не первое предложение, когда микрофинансовые организации в РФ хотят ограничить. Существуют даже предложения и вовсе запретить МФО в России. Почему так происходит? Дело в том, что в России сложилось крайне негативное отношение к подобным кредитным организациям. Мы постоянно слышим о случаях сокрытия кредитором существенной информации при выдаче кредита, а также об агрессивном поведении кредитора при возврате кредита.Конечно, можно запретить МФО. Однако, даже если так сделать, то потребность в деньгах у людей не исчезнет. И появятся частные теневые ростовщики, как в 90-е, которые также будут кредитовать население легкими деньгами. Поэтому, МФО не запрещать нужно, а заставить их ответственно относиться к выдаче кредитов.Я в принципе считаю, что одна из причин роста долгов граждан в том, что в России пока не сформировалась кредитная культура. Это как раз то, о чем сказала глава Совета Федерации, что люди берут кредит, не вдумываясь в условия. Замечу, что Центральный банк сейчас активно ведет просветительскую работу в этом направлении. Пока же, ситуация такова, что в стране 57% невозвратов по кредитам. И получается, что добросовестные должники платят за всех, т.к. МФО вносят в свои процентные ставки по кредиту риск невозврата.