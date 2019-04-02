Поклонники фигурного катания продолжают обсуждать соперничество двух спортсменок. Недавно Евгения Медведева рассказала журналистам, как она на самом деле относится к Елизавете Туктамышевой.

Поклонники фигурного катания продолжают обсуждать соперничество двух спортсменок. Недавно Евгения Медведева рассказала журналистам, как она на самом деле относится к Елизавете Туктамышевой.Журналисты поинтересовались, удалось ли девушкам сохранить хорошие отношения после скандала, связанного с отбором на чемпионат мира в Японии. На этот вопрос ученица Брайана Орсера ответила утвердительно.Фигуристка посоветовала поклонникам зайти на ее страницу в Instagram, где она публикует их совместные фотографии. "Зайдите в мой инстаграм, там много ответов. У нас с Лизой все супер!", – заявила она.В конце марта Елизавета Туктамышева разместила в Stories снимок с 19-летней спортсменкой. "Люблю эту фотку с Евгенией Медведевой", – поделилась девушка. Позднее это изображение появилось и в аккаунте ученицы Брайана Орсера. Девушки успели подружиться во время участия в ледовом шоу Stars on Ice, которое проходило в Японии с 29 по 31 марта, подчеркнул сайт "".Напомним, что слухи о конфликте двух фигуристок появились незадолго до начала соревнований в Сайтаме. За несколько дней до турнира Федерация фигурного катания включила в основной состав, а Елизавету Туктамышеву оставила в команде запасных.Эта новость стала ударом для 22-летней спортсменки. Она призналась, что ее мечта была разбита. Несмотря на это фигуристка пообещала вернуться и показать отличный результат в следующем сезоне.