В Мексике не планируют сдерживать идущие в США караваны мигрантов. Сегодня в штате Чьяпас на юге страны полиция задержала 338 мигрантов из Центральной Америки.

В Мексике не планируют сдерживать идущие в США караваны мигрантов. Сегодня в штате Чьяпас на юге страны полиция задержала 338 мигрантов из Центральной Америки.Глава МВД Мексики Ольга Санчес Кордеро заявила, что власти не примут никаких специальных мер по сдерживанию потоков, а будут только "обеспечивать безопасность".Прокуратура арестовала 15 подозреваемых в организации незаконной перевозки, передает телеканал "Россия 24".Очередной караван мигрантов выдвинулся из стран Центральной Америки в конце марта. В нем более полутора тысяч человек. Через территорию Мексики они пытаются нелегально прорваться в США.