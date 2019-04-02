Министр иностранных дел Хайко Маас раскрыл любопытную подробность о канцлере Германии. По его словам, Ангела Меркель с большим уважением относится к императрице Екатерине II.

Министр иностранных дел Хайко Маас раскрыл любопытную подробность о канцлере Германии. По его словам, Ангела Меркель с большим уважением относится к императрице Екатерине II.Немецкий политик прибыл из Берлина в Нью-Йорк, чтобы принять начало председательства Германии в Совете Безопасности ООН. В рамках официальной поездки Хайко Маас посетил музыкальную постановку российского композитора Сергея Дрезнина "Екатерина Великая".Постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген выступил на открытии вечера. Немецкий дипломат рассказал, что выбрал этот спектакль по совету российского коллеги Василия Небензи.В разговоре с журналистами посол отметил, что на рабочем столе канцлера стоит портрет Екатерины II. Ангела Меркель хранит его на протяжении 14 лет своего правления. Любопытно, что именно эта императрица подписала манифест о присоединении Крымского полуострова к Российской державе, передает сайт "".Ранее стало известно, что с правительственным самолетом, на котором прилетел министр иностранных дел Германии в Соединенные Штаты, случилась техническая неполадка. Из-за поврежденной шины воздушное судно не смогло самостоятельно приблизиться к месту стоянки. "У нас произошла проблема с шиной, поэтому нас пришлось буксировать", – цитирует пилота ТАСС.