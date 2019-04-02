Певец неожиданно для себя влюбился. Алексей Воробьев встретил
на мероприятии британскую вокалистку Риту Ору и пригласил ее на свидание.
Певец неожиданно для себя влюбился. Алексей Воробьев встретил
на мероприятии британскую вокалистку Риту Ору и пригласил ее на свидание.
Артист стал гостем программы Hidden Truth Show шоумена Джима
Бресло, которая транслируется в Лос-Анджелесе. В откровенной беседе с ведущим Алексей
Воробьев признался в чувствах.
Несколько месяцев назад вокалист столкнулся на премии АМА с
известной на весь мир артисткой Ритой Орой. Воробьеву она показалась невероятно
красивой.
"Конечно, между нами пробежала искра, – заметил Алексей. -
Она прошла мимо меня, когда я давал интервью, я понял, что она сейчас уйдет. И
я подумал: "Нет, она не уйдет". Так что я побежал за ней".
Певец последовал за красавицей, но немного опоздал: девушка
зашла в лифт и двери за ей медленно закрывались. По словам Воробьева, Ора
заметила его и даже помахала ему рукой прежде, чем створки сомкнулись.
Алексей не терял надежды, он вызвал соседний лифт и
спустился на парковку. Риты уже не было в поле его зрения, однако чуть поодаль
он заметил машину, которая собирается уезжать. Артист
рванул к автомобилю.
"Окна были темными, но я понял: она там. Я остановил машину,
постучал в окно, она его открыла, и я сказал: "Привет, ты мне понравилась, не
хотела бы ты сходить со мной на ланч?". Она согласилась. Потом я сказал: "Я не
буду беспокоить тебя, дай мне номер своего менеджера", – продолжил Алексей
Воробьев.
Артист с сожалением отметил, что помощник британской певицы не
ответил на его сообщения. Мед тем вокалист надеется, что Рита Ора его запомнила
и сама захочет выйти на связь. Алексей Воробьев понимает, что вел себя странно,
он посоветовал поклонникам не бояться "делать тупые вещи в жизни".