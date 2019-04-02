Певец неожиданно для себя влюбился. Алексей Воробьев встретил на мероприятии британскую вокалистку Риту Ору и пригласил ее на свидание.

Певец неожиданно для себя влюбился. Алексей Воробьев встретилна мероприятии британскую вокалистку Риту Ору и пригласил ее на свидание.Артист стал гостем программы Hidden Truth Show шоумена ДжимаБресло, которая транслируется в Лос-Анджелесе. В откровенной беседе с ведущим АлексейВоробьев признался в чувствах.Несколько месяцев назад вокалист столкнулся на премии АМА сизвестной на весь мир артисткой Ритой Орой. Воробьеву она показалась невероятнокрасивой."Конечно, между нами пробежала искра, – заметил Алексей. -Она прошла мимо меня, когда я давал интервью, я понял, что она сейчас уйдет. Ия подумал: "Нет, она не уйдет". Так что я побежал за ней".Певец последовал за красавицей, но немного опоздал: девушказашла в лифт и двери за ей медленно закрывались. По словам Воробьева, Оразаметила его и даже помахала ему рукой прежде, чем створки сомкнулись.Алексей не терял надежды, он вызвал соседний лифт испустился на парковку. Риты уже не было в поле его зрения, однако чуть поодальон заметил машину, которая собирается уезжать. Артистрванул к автомобилю."Окна были темными, но я понял: она там. Я остановил машину,постучал в окно, она его открыла, и я сказал: "Привет, ты мне понравилась, нехотела бы ты сходить со мной на ланч?". Она согласилась. Потом я сказал: "Я небуду беспокоить тебя, дай мне номер своего менеджера", – продолжил АлексейВоробьев.Артист с сожалением отметил, что помощник британской певицы неответил на его сообщения. Мед тем вокалист надеется, что Рита Ора его запомнилаи сама захочет выйти на связь. Алексей Воробьев понимает, что вел себя странно,он посоветовал поклонникам не бояться "делать тупые вещи в жизни".