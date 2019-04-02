Представители аналитической компании Quacquarelli Symonds (QS) опубликовали рейтинг лучших вузов мира. МГУ вошел в топ-100, заняв 90-е место.

Представители аналитической компании Quacquarelli Symonds (QS) опубликовали рейтинг лучших вузов мира. МГУ вошел в топ-100, заняв 90-е место.Другие отечественные университеты оказались ниже в этом рейтинге.СПбГУ оказался на 235-й строчке, Новосибирский государственный университет — на 244-й, Томский государственный университет — на 277-й.МГТУ имени Баумана и МФТИ заняли 299-е и 312-е места, соответственно.Первые шесть мест рейтинга QS поделили между собой Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфорд и Гарвард, Калифорнийский технологический институт, университеты Оксфорда и Кэмбриджа. MIT оказался лидером рейтинга седьмой год подряд.В феврале представители QS опубликовали рейтинг 100 лучших университетов мира по каждому из пяти основных направлений подготовки. Российские университеты заняли в нем 25 мест среди всех специальностей.