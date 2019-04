Операция по замене искусственного сердечного клапана должна быть проведена на этой неделе в Нью-Йорке 75-летнему вокалисту рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировал новостной портал Drudge Report.В свою очередь, музыкант известил поклонников, что The Rolling Stones, которая должна была дать 17 концертов в Майами, Чикаго, Денвере, Вашингтоне, Сиэтле, Филадельфии и других городах США и Канады, отложила концертный тур.Легендарная британская группа была образована почти 57 лет назад и 60-е годы была главным конкурентом группы The Beatles, но, в отличие от ливерпульской четверки, коллектив не распался и продолжает выпускать новые альбомы и гастролировать.