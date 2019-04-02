В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) завершились матчи 16-го тура. В двух центральных матчах второй половины первенства встречались лидеры – клуб КПРФ принимал Синару из Екатеринбурга. Коммунисты взяли 4 очка из 6 возможных: победа 4:3 и ничья 3:3.

В чемпионате российской Суперлиги по мини-футболу (футзалу) завершились матчи 16-го тура. В двух центральных матчах второй половины первенства встречались лидеры – клуб КПРФ принимал "Синару" из Екатеринбурга. "Коммунисты" взяли 4 очка из 6 возможных: победа 4:3 и ничья 3:3.После этих матчей команда КПРФ увеличила отрыв от своих ближайших преследователей до 4-х очков: у "коммунистов" 71 турнирный балл, у "Газпрома-Югры" – 67, "Синары" и "Тюмени" – по 65. В шестерке лучших также "Норильский Никель" (52) и "Динамо-Самара" (43).Результаты других встреч игрового уикенда: "Динамо-Самара" – "Ухта" – 4:0, 3:1, БЛиК – "Тюмень" – 0:5, 0:5, "Новая Генерация" – "Сибиряк" – 5:5, 4?4, "Норильский Никель" – "Газпром-Югра" – 2:3, 3:3.