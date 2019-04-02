Единороссы дали старт дебатам в рамках предварительного голосования. Участие в них – обязательный пункт для всех кандидатов, причем встретиться на одной площадке друг с другом могут как начинающие, так и опытные политики, рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета ЕР Александр Грибов.
Единороссы дали старт дебатам в рамках предварительного голосования. Участие в них – обязательный пункт для всех кандидатов, причем встретиться на одной площадке друг с другом могут как начинающие, так и опытные политики, рассказал депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "ЕР" Александр Грибов.
Парламентарий отметил, что каждый участник предварительного голосования (ПГ) должен провести дебаты минимум на двух площадках. Избиратели могут наблюдать да дискуссиями в режиме онлайн на .
Дебаты – одно из основных мероприятий в рамках предварительного голосования, отметил Александр Грибов. По его словам, у кандидатов есть отличная возможность получить опыт в публичной политике, озвучить свою позицию по самым актуальным вопросам.
"Участие в дебатах обязательно для всех: на одной дебат-площадке могут встретиться как опытные, так и начинающие политики", – сказал единоросс.
По его словам, дискуссии будут идти по 10 основным темам. Они касаются самых разных сфер – медицина, ЖКХ, экономика, спорт, экология, культура и другие направления.
Те, кто только делает шаги в мир большой политики, как следует подготовиться к дебатам поможет уникальный проект "ЕР" . "Для участников проекта разработана специальная образовательная программа", – подчеркнул парламентарий.
На этой неделе дискуссии пройдут на 70 дебат-площадках. Ознакомиться с графиком их проведения можно на сайте предварительного голосования. Дебаты будут идти до 15 мая.
Стоит отметить, что "Единая Россия" – первая партия в стране, определяющая своих кандидатов путем праймериз. Претенденты от "ЕР" на должности депутатов заксобраний и административных центров, а также на довыборах в Госдуму будут определены 26 мая – на едином две предварительного голосования. Чтобы принять в нем участие нужно авторизоваться через портал Гослуслуг.
В 2019 году в России пройдут 73 выборные кампании в 44 регионах. Граждане определят руководителей субъектов, депутатов местных заксобраний, муниципальных руководителей.