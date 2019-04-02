Каждый год 2 апреля в России и Белоруссии отмечается День единения народов двух стран. Традиционно в Москве и Минске пройдут праздничные мероприятия. В экспертном сообществе между тем царят пессимистические настроения: поговаривают, что в белорусском руководстве отношение к празднику крайне презрительное.

Каждый год 2 апреля в России и Белоруссии отмечается День единения народов двух стран. Традиционно в Москве и Минске пройдут праздничные мероприятия. В экспертном сообществе между тем царят пессимистические настроения: поговаривают, что в белорусском руководстве отношение к празднику крайне презрительное.Формулировка праздника скорее разъединяет, чем объединяет,полагает Telegram-канал "Бульба престолов". "Подчеркиваетнеобратимую сепарацию и различные сущности", – поясняют авторы.По этой же причине, отмечает канал, Лукашенко предпочитаетупотреблять слово "россияне", тем самым проводя красную черту междуживущими в Белоруссии и в России. Как пишет "Бульба престолов", нафоне антироссийской пропаганды в братской республике, местная интеллигенция,чиновники и СМИ подходят к празднику с усмешкой. "Мол, нужно один деньподдержать фасад перед русскими, чтобы те дали кредит", – сокрушаютсяавторы.На фоне распада СССР, в 1996 году, когда Александр Лукашенкоподписал договор о создании Союзного государства с Борисом Ельциным, такаяформулировка выглядела неплохим компромиссом, утверждает "Бульбапрестолов". "Но в 2019 ее неактуальность сложно не заметить", -резюмируют авторы.И действительно, 2 апреля пришла новость, что Россия предоставитрежиму очередной кредит размером 600 миллионов долларов. Средствапойдут на погашение прежних обязательств.У экспертного сообщества накопилось немало вопросов квнутренней и внешней политике Лукашенко. В Белоруссии постепенно сужается сфераупотребления русского языка, поднимают голову националистические организации.Кроме того, Минск активно расширяет контакты с западнымистранами. Так, недавно был снят запрет на количество американских дипломатов вБелоруссии. В Кремле резонно опасаются, что на фоне трудностей вотношениях с Россией намерен развернуть геополитический вектор братскойреспублики на Запад.