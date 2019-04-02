Каждый год 2 апреля в России и Белоруссии отмечается День единения народов двух стран. Традиционно в Москве и Минске пройдут праздничные мероприятия. В экспертном сообществе между тем царят пессимистические настроения: поговаривают, что в белорусском руководстве отношение к празднику крайне презрительное.
Каждый год 2 апреля в России и Белоруссии отмечается День единения народов двух стран. Традиционно в Москве и Минске пройдут праздничные мероприятия. В экспертном сообществе между тем царят пессимистические настроения: поговаривают, что в белорусском руководстве отношение к празднику крайне презрительное.
Формулировка праздника скорее разъединяет, чем объединяет,
полагает Telegram-канал "Бульба престолов". "Подчеркивает
необратимую сепарацию и различные сущности", – поясняют авторы.
По этой же причине, отмечает канал, Лукашенко предпочитает
употреблять слово "россияне", тем самым проводя красную черту между
живущими в Белоруссии и в России. Как пишет "Бульба престолов", на
фоне антироссийской пропаганды в братской республике, местная интеллигенция,
чиновники и СМИ подходят к празднику с усмешкой. "Мол, нужно один день
поддержать фасад перед русскими, чтобы те дали кредит", – сокрушаются
авторы.
На фоне распада СССР, в 1996 году, когда Александр Лукашенко
подписал договор о создании Союзного государства с Борисом Ельциным, такая
формулировка выглядела неплохим компромиссом, утверждает "Бульба
престолов". "Но в 2019 ее неактуальность сложно не заметить", -
резюмируют авторы.
И действительно, 2 апреля пришла новость, что Россия предоставит
режиму очередной кредит размером 600 миллионов долларов. Средства
пойдут на погашение прежних обязательств.
У экспертного сообщества накопилось немало вопросов к
внутренней и внешней политике Лукашенко. В Белоруссии постепенно сужается сфера
употребления русского языка, поднимают голову националистические организации.
Кроме того, Минск активно расширяет контакты с западными
странами. Так, недавно был снят запрет на количество американских дипломатов в
Белоруссии. В Кремле резонно опасаются, что на фоне трудностей в
отношениях с Россией намерен развернуть геополитический вектор братской
республики на Запад.