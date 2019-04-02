Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизни четверых пострадавших вне опасности.

Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизничетверых пострадавших вне опасности.раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей,которая ведет в отдел кадров. В Военно-космической академии имени Можайского курсантыобнаружили подозрительный пакет приблизительно в 13.30. Они сообщили о находкепреподавателям. Полковник Рифат Закиров решил накрыть пакет бронежилетом, однакопри его соприкосновении с бомбой прогремел взрыв.Эксперты установили, что адская машинка состояла из пластитаи часового механизма. По разным данным, в результате пострадали трое иличетверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает. Курсантовсреди пострадавших нет, передаетВыдвинутую ранее версию взрыва противотанковой мины эксперты отвергли. Для того, чтобы она сработала, не хватит даже веса взрослого человека. Да и не используются такие снаряды в помещениях, приводит мнение специалистаЕсть предположение, что взрывное устройство в здание могли пронести трудовые мигранты. Выяснилось, что в академии Можайского они работают в качестве дворников и уборщиков.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мощностьбезоболочного устройства оценили в 500—600 граммам тротила. По словам свидетелей,снесло лестничный пролет, из-за чего эвакуация курсантов из здания былазадержана, сообщает .