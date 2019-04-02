Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизни
четверых пострадавших вне опасности.
Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизни
четверых пострадавших вне опасности.
раздался днем 2 апреля. Бомба сработала под лестницей,
которая ведет в отдел кадров. В Военно-космической академии имени Можайского курсанты
обнаружили подозрительный пакет приблизительно в 13.30. Они сообщили о находке
преподавателям. Полковник Рифат Закиров решил накрыть пакет бронежилетом, однако
при его соприкосновении с бомбой прогремел взрыв.
Эксперты установили, что адская машинка состояла из пластита
и часового механизма. По разным данным, в результате пострадали трое или
четверо сотрудников учебного заведения, их жизням ничего не угрожает. Курсантов
среди пострадавших нет, передает
Выдвинутую ранее версию взрыва противотанковой мины эксперты отвергли. Для того, чтобы она сработала, не хватит даже веса взрослого человека. Да и не используются такие снаряды в помещениях, приводит мнение специалиста
Есть предположение, что взрывное устройство в здание могли пронести трудовые мигранты. Выяснилось, что в академии Можайского они работают в качестве дворников и уборщиков.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Мощность
безоболочного устройства оценили в 500—600 граммам тротила. По словам свидетелей,
снесло лестничный пролет, из-за чего эвакуация курсантов из здания была
задержана, сообщает .