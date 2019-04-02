Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров в очередной игре против Оттавы Сенаторз (5:2) сделал три передачи и набрал по системе гол плюс пас 125 (39+86) очков в 79 встречах регулярного чемпионата. Это лучший результат за последние 13 лет.

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров в очередной игре против "Оттавы Сенаторз" (5:2) сделал три передачи и набрал по системе "гол плюс пас" 125 (39+86) очков в 79 встречах регулярного чемпионата. Это лучший результат за последние 13 лет.Россиянин стал первым игроком, достигшим этой отметки после Джо Торнтона, который имел такие показатели в сезоне-2005-2006. Кучеров идет вторым в списке самых результативных российских легионеров НХЛ по очкам за сезон и чтобы превзойти достижение Александра Могильного (127 очков в сезоне-1992-1993) ему в трех оставшихся матчах необходимо набрать 3 очка.