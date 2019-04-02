Ни один из четырех предложенных вариантов Brexit не устроил британских парламентариев. Это значит, что Лондон все ближе к так называемому жесткому выходу из Евросоюза - без сделки. В Европарламенте уже не верят в другие сценарии.

Ни один из четырех предложенных вариантов Brexit не устроил британских парламентариев. Это значит, что Лондон все ближе к так называемому жесткому выходу из Евросоюза - без сделки. В Европарламенте уже не верят в другие сценарии.Пока депутаты спорили с правительством из-за Brexit, в парламент пробрались активисты-экологи. Сняв с себя одежду, борцы с глобальным потеплением прислонились к стеклу, которое ограждает палату общин от посетителей, и провели там несколько минут, пока ими не занялась полиция. Тела протестующих отвлекли внимание парламентариев, но ненадолго. Британских политиков подобным не удивишь, к тому же все они порядком измотаны бесконечным марафоном голосований. Вечером 1 апреля они опять пытались выбрать подходящие им условия выхода из Евросоюза. Было предложено четыре варианта, включая таможенный союз с Европой и повторный референдум, но не один из них парламенту не угодил. Тереза Мэй даже не стала утруждать себя дискуссией, передоверив выступление министру по выходу Великобритании из Европейского союза Стивену Барклаю."Парламент постоянно отказывается выходить без сделки, но и оставаться в ЕС он также не желает. Поэтому единственный вариант — найти способ, с помощью которого Великобритания сможет покинуть Евросоюз, заключив с ним сделку. И правительство по-прежнему считает, что лучший вариант действий — сделать это как можно скорее", — комментирует ситуацию министр по Brexit Стивен Барклай."Сделка, предложенная Терезой Мэй, была отвергнута большинством уже три раза. И если для премьер-министра такое количество шансов приемлемо, то смею предположить, что и парламенту необходимо снова дать возможность рассмотреть собственные варианты выхода. Это позволит нам добиться успеха там, где Мэй потерпела крах, не сумев договориться с Европой, чтобы обезопасить нас от сокрушительного выхода без сделки", — отмечает лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин.В знак протеста против результатов голосования правящую партию консерваторов решил покинуть депутат Ник Боулз. Он предлагал из Евросоюза выйти, но в едином рынке при этом остаться."Я приложил все усилия, чтобы попытаться найти компромисс, который смог бы вывести нашу страну из Европейского союза, сохранив экономическую мощь и политическую сплоченность. Однако я признаю, что потерпел неудачу. Потерпел неудачу главным образом потому, что моя партия отказывается идти на компромисс. Поэтому с сожалением сообщаю, что я больше не состою в этой партии", — говорит бывший депутат от Партии консерваторов Ник Боулз.Ник Боулз не первый, у кого сдают нервы. И только Тереза Мэй продолжает упорно настаивать на своем. Не исключено, что она еще раз попытается вынести на голосование свое соглашение о Brexit, которое депутаты трижды отвергали. Она уже решила собрать сегодня кабинет министров на многочасовое обсуждение дальнейших планов.Если британские политики не сумеют договориться между собой, то Brexit либо придется откладывать на годы, либо выходить 12 апреля. Время поджимает, но решения пока нет.