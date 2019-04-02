Актер известен своими едкими и оскорбительными замечаниями в адрес родной страны и ее граждан. Недавно Алексей Панин опубликовал в Instagram гневный пост, в котором обвинил россиян в лицемерии и зависти.

Актер известен своими едкими и оскорбительными замечаниями в адрес родной страны и ее граждан. Недавно Алексей Панин опубликовал в Instagram гневный пост, в котором обвинил россиян в лицемерии и зависти.По словам артиста, он был возмущен негативными комментариями, которые появились под некрологом актрисы Натальи Крачковской на сайте одного из отечественных изданий. Звезда не понимает, откуда в пользователях может быть столько злости к человеку, которого они даже не знают лично."Я не поверил своим глазам! Кроме добрых слов в адрес актрисы там было огромное количество гадостей. Цитировать этих упырей сейчас даже не хочется", – написал Алексей Панин.Он заявил, что "злых, завистливых людей" можно встретить везде, но только россияне все являются таковыми. "Это уму не постижимо! Злые, завистливые упыри... Общество злобных уродцев, ненавидящих всех вокруг себя!", – разразился артист. Алексей Панин добавил, что они относятся к чужим бедам равнодушно.Недавно актер рассказал журналистам, что не смог отправиться с наследницей в Испанию из-за того, что его экс-супруга не дала согласие на выезд девочки. Анна очень хотела поехать в другую страну и до последнего верила, что ее мать одобрит поездку. уточнил, что уже обратился за помощью к адвокату, чтобы решить эту проблему.