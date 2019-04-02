Она получила прозвище доктор Франкенштейн от пациенток, которые хотели немного подрихтовать свою внешность. В Краснодаре десять женщин требуют наказания для пластического хирурга, которая вместо красоты наградила своих клиенток уродствами. Фото из разряда до и после не для слабонервных.

Она получила прозвище "доктор Франкенштейн" от пациенток, которые хотели немного подрихтовать свою внешность. В Краснодаре десять женщин требуют наказания для пластического хирурга, которая вместо красоты наградила своих клиенток уродствами. Фото из разряда "до и после" не для слабонервных."Один глаз узкий, другой круглый. На правом — не хватает кожи, глубокие рубцы и шрамы", — так описывает свое состояние одна из пострадавших.В интервью "Комсомолке" она рассказала, что всего лишь хотела избавиться от отеков под глазами. Теперь нужны новые операции, чтобы исправить увечья. Вопрос в деньгах. Их собирается требовать непосредственно с доктора. Она, кстати, работает под именем Алена Верди. В узких кругах довольна известна. Но, как оказалось, в скандалы попадает не впервые. Всего год назад обвинялась в "причинении смерти по неосторожности".Пациентка, причем иностранка, погибла после пластики живота. Официальный диагноз — острая кровопотеря. Тогда, медцентр решил вопрос большой компенсацией родным. Однако, летальный случай на карьеру хирурга особо не повлиял. После этого хирург залегла на дно.Такого случая не только врачи этой сферы, но и, пожалуй, всей российской медицины не припомнят. И речь не только о качестве работы, но и о личности самой Алены Верди. Никакая она не Алена, а Антонина Горбунова. Зачем врачу с хорошей репутацией менять настоящие сведения о себе и придумывать новую биографию? Теперь это понятно: шокирующие подробности первыми раскопали наши местные коллеги."Операции не всегда проводились в клинике, где на тот момент работала Алена Верди. Зачастую хирургическое вмешательство проводилось в обычных помещениях цокольного этажа жилых многоэтажек. Были случаи, когда врач оперировала дома. Квартира была оборудована: хирургический стол, аппарат давления. На кухне пострадавшая пациентка заметила, что в ящиках, где обычные хозяйки хранят вилки и ножи, у нее хранятся скальпели, хирургически ножницы, иголки", — отмечает корреспондент "Комсомольской правды" на Кубани Евгений Сорока.Она становилась подружкой и даже делала операции в кредит. Теперь многим пострадавшим клиенткам стали поступать угрозы после публикаций в СМИ. Общаться с телевидением решаются самые смелые. Ведь, судя по всему, кто-то стоял за доктором Аленой-Антониной. Первые жалобы на нее стали поступать еще в 2015 году. А после одна из пациенток погибла."Нас очень много. Есть жертвы, которые находились в септическом отделении краснодарской больницы. Многие получили увечья, у многих пересадка кожи была. Но они пойдут с нами только в том случае, если будет открыто уголовное дело", — поясняет одна из потерпевших от ножа хирурга, пациентка Алены Верди Анастасия Исмаилова.Тогда в 2017-м историей гибели жительницы Краснодара после неудачной операции занимались следователи. И дело даже дошло до суда. Но в Ленинском районном доктор Верди, она же Горбунова, получила всего лишь штраф в 150 тысяч рублей за причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Не исключено, что сейчас ей грозит реальный срок. Следственный комитет вновь заинтересовался этим врачом."Назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза на предмет установления степени и тяжести причиненного вреда. Проводятся необходимые следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Граждан, пострадавших от действия указанного врача-хирурга, следствие предполагает обратиться в территориальные следственный отдел", — предлагает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по взаимодействию со СМИ из Краснодара Наталья Трифанова.Она удалила страницу в Instagram, с помощью которой вела активную рекламу своих услуг. Делала это и "ВКонтакте". Недоступен указываемый ею мобильный телефон. Как мы выяснили, такого доктора не знают в профессиональном обществе пластических хирургов России. В нем состоят большинство лучших врачей этой отрасли.Проверить биографию пластического хирурга возможно, если он является членом общества — российского общества. Но дело в том, что не все хирурги являются членами общества по той или иной причине, — поясняет президент Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Константин Липский. – Устроится в России врачу проще, так как с многими странами имеется договор признания диплома врачей, поэтому в любом случае они должны их сертифицировать".Пожалуй, еще один любопытный штрих к портрету доктора. Десять лет назад ее имя появилось не в клиниках Краснодара, а в одном из салонов красоты Москвы. Она указывает у себя на сайте, что трудилась косметологом."Я могу вам сказать, что она у нас числилась. Но на другой позиции. И к косметологии не имела никакого отношения, вообще не врачебной. По базе – она не врачебная совсем. Не медсестра, не врач. Никакой из врачей – ни пластика, ни косметология", — заявляет представитель московской сети салонов красоты Маргарита.Сама Алена дала интервью каналу РЕН ТВ и больше на связь не выходит. Уверяет, что руководству учреждения из-за несколько неудачных операций, в том числе со смертельным исходом, грозит уголовная ответственность. И теперь крайней хотят сделать ее."Господи, ужас какой, какой кошмар! – смотрит Алена Верди на фотографии пострадавших женщин. – Я не знаю, кто это".- Это не ваши пациентки?"Я не знаю, кто это", — качает головой Алена-Антонина.Возможно, здесь поможет взаимодействие с украинскими следователями. В медицинской биографии Горбуновой на ее сайте упоминаются медицинский вуз в Киеве и курсы повышения квалификации у доктора из Одессы. Правда, если внимательно почитать сайт, там же она – "участник непрерывного МЕДЕцинского образования МИСТерства Здравоохранения". Здесь даже русским языком не пахнет! Ошибки первоклассника. Но они не так страшны, как врачебные.