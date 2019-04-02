Известный блогер Лена Миро уверена, что все сомневающиеся в
своем отцовстве мужчины должны настаивать на проведении теста-ДНК прямо в
роддоме. В пример обозреватель привела скандал, который разгорелся вокруг
актрисы Марии Порошиной и ее пятерых детей.
Известный блогер Лена Миро уверена, что все сомневающиеся в
своем отцовстве мужчины должны настаивать на проведении теста-ДНК прямо в
роддоме. В пример обозреватель привела скандал, который разгорелся вокруг
актрисы Марии Порошиной и ее пятерых детей.
Лена Миро иронично заметила, что, скорее всего, сама
артистка тоже не знает от кого у нее отпрыски. По мнению обозревателя, подозрения Ильи Древнова
вполне оправданы и "ядерная секс-бомба" Мария Порошина получила повестку в суд,
скорее всего, за дело. Ведь разводился он с женщиной, которая была
беременна от некого иностранца.
"Я не уверена, что сама рожающая 45-летняя бабушка помнит, от кого и какой ребенок.
Ни в коем случае не обвиняю бабу Машу, я сама бы
запуталась, рожая пятерых детей от трех мужиков! Может, был еще кто-то? Бабушка
старенькая, она может не помнить", – разнесла Лена Миро Марию Порошину.
Блогер уверен, что если уж муж известной актрисы опомнился и
засомневался в своем отцовстве, то обычным мужчинам сам Бог велел
призадуматься. Всем тем, кто недостаточно уверен в своей второй половинке,
необходимо престать гадать и пройти генетическое исследование.
Напомним, сегодня, 1 апреля, стало известно, что актер Илья
Древнов подал в суд на бывшую жену актрису . Исковое заявление
было передано на рассмотрение еще в середине марта. В нем он собирается
оспаривать свое отцовство.
Заявление Древнову вернули – он не указал каких именно детей
он считает неродными. Артисту и его адвокату дали 15 дней на исправление
ошибки. Отметим, что в браке с Ильей Мария родила трех дочерей.
Ранее в интервью признавалась, что эти отношения
нельзя было назвать идеальными. Спустя время, в середине 2018 года, она все же
развелась с артистом. Интересно, что на момент расторжения брака Мария была
беременна, по ее словам, от другого мужчины, который живет за границей.