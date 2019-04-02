Известный блогер Лена Миро уверена, что все сомневающиеся в своем отцовстве мужчины должны настаивать на проведении теста-ДНК прямо в роддоме. В пример обозреватель привела скандал, который разгорелся вокруг актрисы Марии Порошиной и ее пятерых детей.

Известный блогер Лена Миро уверена, что все сомневающиеся всвоем отцовстве мужчины должны настаивать на проведении теста-ДНК прямо вроддоме. В пример обозреватель привела скандал, который разгорелся вокругактрисы Марии Порошиной и ее пятерых детей.Лена Миро иронично заметила, что, скорее всего, самаартистка тоже не знает от кого у нее отпрыски. По мнению обозревателя, подозрения Ильи Древновавполне оправданы и "ядерная секс-бомба" Мария Порошина получила повестку в суд,скорее всего, за дело. Ведь разводился он с женщиной, которая былабеременна от некого иностранца."Я не уверена, что сама рожающая 45-летняя бабушка помнит, от кого и какой ребенок.Ни в коем случае не обвиняю бабу Машу, я сама бызапуталась, рожая пятерых детей от трех мужиков! Может, был еще кто-то? Бабушкастаренькая, она может не помнить", – разнесла Лена Миро Марию Порошину.Блогер уверен, что если уж муж известной актрисы опомнился изасомневался в своем отцовстве, то обычным мужчинам сам Бог велелпризадуматься. Всем тем, кто недостаточно уверен в своей второй половинке,необходимо престать гадать и пройти генетическое исследование.Напомним, сегодня, 1 апреля, стало известно, что актер ИльяДревнов подал в суд на бывшую жену актрису . Исковое заявлениебыло передано на рассмотрение еще в середине марта. В нем он собираетсяоспаривать свое отцовство.Заявление Древнову вернули – он не указал каких именно детейон считает неродными. Артисту и его адвокату дали 15 дней на исправлениеошибки. Отметим, что в браке с Ильей Мария родила трех дочерей.Ранее в интервью признавалась, что эти отношениянельзя было назвать идеальными. Спустя время, в середине 2018 года, она все жеразвелась с артистом. Интересно, что на момент расторжения брака Мария былабеременна, по ее словам, от другого мужчины, который живет за границей.