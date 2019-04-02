Актер месяц отказывался от еды. Никита Джигурда показал исхудавшее тело.

Актер месяц отказывался от еды. Никита Джигурда показал исхудавшеетело.В личном Instagram звездаопубликовала пару архивных снимков. На них Никита Джигурда показываетобнаженный торс. Артиста сложно узнать на этих фото: он выглядит чрезмерно худым,кожа да кости.Ниже звезда написала, что сбрасывала вес для участия всъемках. Никите предстояло играть Иисуса Христа в картине именитого режиссера,поэтому он реши проверить на себе метод, которым пользовались многие философы, жившие до нашей эры."Изучив правила голодания разных школ, я, соблюдая всерекомендуемые профессионалами процедуры, 30 дней, как йог, голодал и пил тольководу, при этом молясь, ходя в православную церковь, читая евангелие и другиерелигиозные и научные источники (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)", – рассказал Никита Джигурда.По словам артиста, во время голодания он многое понял о себе и омире вокруг. "Именно тогда я открыл для себя суть метода: Я иОтец – одно! И то, что позже выразил в формуле: Secretly We Are Gods!" -продолжил артист.отметил, что получил в ходе этого экспериментакакие-то особые знания, которые хейтерам и недругам понять не суждено. "Ибохулящие Джигурду зарабатывают отрицательную карму, глупо дразня свою Судьбу!😂",– резюмировал .